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Galaxy Buds Pro再次體驗 補足前面幾款耳機不足之處

聯合新聞網 / 楊又肇
▲Galaxy Buds Pro
▲Galaxy Buds Pro

在日前發表時，曾經簡單體驗的三星新款真無線藍牙耳機Galaxy Buds Pro，筆者再花了點時間進行體驗。

簡單回顧一下Galaxy Buds Pro的設計，整體是以珠寶盒為設計概念，若將攜行充電盒比做珠寶盒的話，放至於內的左右耳機便是「珠寶」，因此充電盒外觀採用霧面設計，耳機外觀則採用亮面呈現，配色則區分紫色、白色與黑色三款配色。

至於耳機本身採用6.5mm高音單體，搭配11mm主要聲音單體，藉此確保全音域的延伸聆聽效果，另外也藉由三組麥克風進行降噪，並且透過三組麥克風確保通話清晰。

▲Galaxy Buds Pro盒裝
▲Galaxy Buds Pro盒裝

▲以珠寶盒概念打造，充電盒為「珠寶盒」，耳機本體則為「珠寶」
▲以珠寶盒概念打造，充電盒為「珠寶盒」，耳機本體則為「珠寶」

電力部分，搭配充電收納盒最長可對應28小時續航使用時間，同時充電5分鐘即可對應1小時使用電量，本身也支援Qi無線充電。單就耳機電力續航表現部分，開啟降噪功能約可對應5小時使用時間，關閉降噪功能則可延長至8小時。

配戴使用的話，三星標榜開啟主動降噪時，將可隔絕99%外部聲音，並且可降低戶外風切聲影響，本身也支援IPX7等級防水，相較去年推出的Galaxy Buds Live採半開放配戴設計，Galaxy Buds Pro則是以入耳式耳塞確保隔音效果，同時也能配合耳機外殼設計對應三點式配戴穩固效果，讓耳機在走路、運動過程配戴都不會輕易掉落。

▲Galaxy Buds Pro同樣以AKG技術調音
▲Galaxy Buds Pro同樣以AKG技術調音

▲背後以USB-C充電，同樣支援有線快充與無線充電
▲背後以USB-C充電，同樣支援有線快充與無線充電

▲Galaxy Buds Pro耳機本身對應IPX7防水，採用6.5mm高音單體，搭配11mm主要聲音單體
▲Galaxy Buds Pro耳機本身對應IPX7防水，採用6.5mm高音單體，搭配11mm主要聲音單體

實際使用的話，Galaxy Buds Pro同樣支援Android、iOS裝置，但目前在Android平台的支援相容性，由於支援三星打造的Galaxy Wear App，因此能使用較完整功能，甚至可搭配三星手機使用Bixby語音喚醒等功能。

▲透過專屬App進行配對，在三星手機上會額外跳出耳機當前電量提示畫面
▲透過專屬App進行配對，在三星手機上會額外跳出耳機當前電量提示畫面

而在降噪功能部分，則是區分可消除絕大部分環境聲音的主動式降噪模式，以及可同時聽見周圍聲音的環境音效模式，其中在環境音效模式更提供四階降噪效果，讓使用者能依照需求調整。

另一個更實用功能，則是可以在使用者配戴時，一旦識別使用者開始與人對話時，耳機就會自動關閉降噪功能，並且暫停播放音樂，而當使用者停止說話，耳機就會自動開啟降噪功能，並且恢復播放音樂，讓使用者在過程中無須動手操作耳機功能，或是摘下耳機。

▲在Android版Galaxy Wear App設定更多功能
▲在Android版Galaxy Wear App設定更多功能

至於使用不同三星裝置時，Galaxy Buds Pro也能自動識別使用者當前使用裝置，並且自動切換耳機配對連接裝置。例如，透過手機操作音樂播放功能時，耳機便會與手機連線，讓使用者配戴聆聽，而當使用者開始透過平板裝置關看影片時，耳機就會自動切換到平板裝置，同時播放影片聲音，此時如果手機有來電時，耳機就會快速連回手機，讓使用者能透過耳機接聽電話。

不過，此項功能由於要等後續韌體更新，因此暫時還無法提供使用。而此項功能其實也僅限三星裝置使用，因此無法在其他品牌Android裝置，或是iOS裝置上使用。

▲在不同三星裝置間對應自動連接切換功能，同時可識別使用者說話動作，藉此自動關閉降噪且暫停播放音樂
▲在不同三星裝置間對應自動連接切換功能，同時可識別使用者說話動作，藉此自動關閉降噪且暫停播放音樂

音效部分，Galaxy Buds Pro同樣加入支援Dobly Spatial Audio空間音訊技術，透過追蹤頭部轉動位置，搭配升級至One UI 3.1版本的三星手機、平板，即可發揮更具臨場感的聲音聆聽表現。

但此部份同樣要等三星後續釋出更新才會開放使用，例如至少要等到作業系統升級至One UI 3.1版本，同時諸如可配合手機進行兩處同時錄音的功能，目其也僅支援預計在1月29日上市Galaxy S21系列手機使用。

整體來看，Galaxy Buds Pro比起三星先前推出的真無線藍牙耳機有更大魅力，同時也因為加入更好的主動降噪效果，加上同樣支援Android、iOS裝置使用，因此整體使用會更加便利，甚至可搭配三星手機發揮完整耳機功能。

▲Galaxy buds Pro
▲Galaxy buds Pro

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星 真無線藍牙耳機

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