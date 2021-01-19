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萬寶龍簡化設計的Summit Lite系列智慧手錶 售價新台幣27300元

聯合新聞網 / 楊又肇

萬寶龍 (Mont Blanc)宣布在台推出新款Summit Lite系列智慧手錶，外觀採用簡化設計，並且以滿足日常身體健康資訊與運動數據紀錄需求為設計。

Summit Lite系列智慧手錶一樣採用Google的Wear OS作業系統，並且採用43mm尺寸的鋁材質霧黑或霧銀色錶殼，搭配運動型織布錶帶或橡膠錶帶，螢幕則採用1.2 AMOLED顯示面板，搭配康寧Gorilla Cover Glass。

在功能部分，除了對應Wear OS作業系統主要功能，同時對應心率量測與GPS定位功能，手錶本身也具備50ATM防水能力，並且能對應Android或iOS裝置配對使用。

另外，Summit Lite系列智慧手錶也搭載經驗證的演算法打造包含心肺訓練 (Cardio Coach)、體能 (Body Energy)、睡眠管理 (Sleep)，以及壓力管理 (Stress)等數據紀錄功能，讓使用者能更了解個人體能。

Summit Lite系列智慧手錶將依照錶殼與錶帶搭配版本區分款式，但建議售價均為新台幣27300元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

睡眠 智慧手錶

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