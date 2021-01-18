推出抗菌背包之外 Targus也推出可幫鍵盤、滑鼠殺菌的紫外線燈

去年因為疫情影響，使得今年CES 2021有不少設計都是與防疫有關，例如以製作商務包款聞名的Targus，在此次展期間便宣布推出主打在經常接觸位置加上抗菌塗層的電腦背包，同時也針對一般人也經常接觸的鍵盤、滑鼠提供能以紫外線殺菌的小型燈組。

Targus並未特別針對此次推出的電腦背包2Office Antimicrobial Backpack詳細說明，但預期會是在使用者比較常接觸的背帶、拉鍊等位置加強塗佈抗菌材質，至於背包本身則可對應15吋至17.3吋左右的筆電，對於亞洲人體型而言可能會有點太大。

而針對使用者在居家辦公時較常接觸的鍵盤、滑鼠，Targus也計畫透過一組UV-C LED小型燈組，藉由發出紫外線光照射鍵盤、滑鼠，進而達成殺菌效果。

依照Targus表示，在每小時照射5分鐘情況下，約可清除約99.9%附著在鍵盤、滑鼠表面的病菌，同時在透過內建感應元件偵測使用者返回座位時，就會自動關閉紫外線。

除了用於照色鍵盤、滑鼠，理論上也能用來照射其他物品進行表面殺菌，只是在不同角度、不同照射覆蓋面積情況下，能否真正達成殺菌效果，好像還很難說。

不過，在目前疫情於全球市場依然險峻情況下，之後應該會有越來越多產品標榜抗菌或殺菌效果，只是實際使用效果如何，恐怕就是見仁見智了。

除了推出兩款抗菌與殺菌產品，Targus也針對三星手機產品推出支援DeX連接，以及內建6組USB-C連接埠、HDMI及網路孔的手機座，讓使用者能更方便將三星手機轉換為桌機模式，並且對應居家工作需求。

另外，Targus同樣針對配合三星Galaxy Tab Active 3推出一款平板支架，讓使用者能將平板變成桌機，或是其他工作站台使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》