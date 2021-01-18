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Dolby Voice for PC 可將線上會議中的背景雜音、麥克風回聲全數消除

聯合新聞網 / 楊又肇

除了微軟、Intel、NVIDIA等業者透過軟硬體方式讓使用者能在電腦上以更清晰聲音開會，Dolby也宣布推出名為Dolby Voice for PC技術，讓透過電腦進行線上會議時，可以減少背景雜訊或麥克風回聲影響。

甚至，在使用者不發言時會把麥克風聲音調低，直到要發言時則會自動恢復正常收音音量，而若是有多人同時發言情況，Dolby Voice for PC技術則會將各個音訊獨立拆分，避免所有人的發言聲音會混雜在一起，導致難以辨識。

除了用於提升會議討論品質，Dolby Voice for PC技術也能用於增加電腦端的數位助理服務指令識別正確率，藉此讓使用者能更容易透過聲控方式控制電腦。

目前聯想已經確定會在新款筆電機種搭載此項技術，同時新款ThinkPad X1 Carbon與ThinkPad X1 Yoga也會同步搭載Dolby Vision HDR及Dolby ATMOS技術。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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