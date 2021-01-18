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蘋果似乎開始限制 以側載方式在M1版Mac安裝iOS平台App

聯合新聞網 / 楊又肇

依照9to5Mac網站報導指稱，蘋果可能已經著手限制使用者透過iMazing等應用程式將原本安裝在iPhone、iPad的App，以側載 (sideloading)方式「合法」搬移到搭載M1處理器的Mac機種使用。

目前在macOS Big Sur 11.1正式版本，以及macOS Big Sur 11.2測試版本的作業系統中，使用者透過搭載M1處理器的Mac機種使用iMazing等應用程式進行側載iOS平台App時，將會發現無法順利執行。

原因在於蘋果已經從伺服器端開始限制透過此類方式下載源自App Store的IPA格式檔案。

不過，此項限制並未影響先前已經透過側載方式下載的IPA格式檔案，或是已經順利在搭載M1處理器的Mac安裝App執行運作，甚至使用者如果自行從其他管道下載IPA檔案內容，依然可在Mac裝置上安裝使用。

雖然讓更多原本在iOS平台執行的App也能在Mac機種使用，將能創造全新使用體驗，或是讓工作流程變得更加流暢，但畢竟有些App尚未針對Mac使用情境進行最佳化，因此以蘋果立場自然還是會建議使用者透過Mac App Store下載適合在Mac環境使用的iOS平台App。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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