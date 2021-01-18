消息指稱Qualcomm準備推出新款筆電處理器 將與蘋果M1處理器對抗

依照德國網站WinFuture取得資訊表示，Qualcomm今年有可能宣布推出一款型號為SC8280的處理器，或許將是接續對應筆電使用的Snapdragon 8cx Gen 2處理器後繼產品。

目前暫時還沒有太多關於此款處理器的細節資訊，但處理器面積尺寸可能為20 mm x 17 mm，同時核心數量可能搭載8核心設計，至於記憶體容量將可對應32GB LPDDR4X規格，意味將可讓應用裝置搭載更高記憶體容量，藉此對應更高資料緩衝空間，讓筆電可以支援更廣泛運算需求。

依照先前推出的Snapdragon 8cx與Snapdragon 8cx Gen 2處理器設計來看，兩者均採用4組大核心+4組小核心的Kryo 495 CPU組合，搭配Andreno 680 GPU，以及Hexagon 690 DSP設計，差異主要在於前者搭配Snapdragon X24 LTE連網晶片，後者則可額外選擇採用Snapdragon X55 LTE連網晶片。

至於效能表現部分，兩款處理器均以Intel Y系列Core i5處理器規格作為對比基準，強調在整體效能約可提昇18%，兩款處理器也均以7nm製程技術打造。

而相比蘋果去年以台積電5nm製程打造M1處理器，預期Qualcomm接下來準備推出的新款處理器將能對應更高記憶體定址能力，讓筆電能支援使用更高記憶體容量，同時也預期可配合新版Windows 10對應64位元架構應用程式運作，甚至可能如市場傳聞加入相容運作Android平台App，藉此讓Windows on Snapdragon設計筆電能有更多應用可能性。

不過，預期蘋果今年也將跟進更新Mac系列機種，預計會在新款14吋與16吋MacBook Pro機種加入核心數量更高、記憶體可使用容量更大的設計，藉此對應使用者在運算效能上的需求。

在目前Arm架構處理器開始侵佔傳統筆電發展市場後，在處理器製程技術推進面臨不少瓶頸的Intel，日前宣布將由Pat Gelsinger回歸擔任心執行長之後，在內部會議中也透露未來將會推出更具吸引力的處理器產品，並且期望能奪回過往市場發展優勢。

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