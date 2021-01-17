Nexstgo針對直播創作需求 打造具三組視訊鏡頭的創作者筆電Admiror II

Nexstgo (力高創科)在此次CES 2021期間以其Avita品牌推出名為Admiror II的創作者筆電機種，其中針對影音創作者需求，分別在筆電搭載三組視訊攝影機，同時也在螢幕四周加入補光燈，方便使用者直接透過筆電進行直播。

此款名為Admiror II的創作者筆電，分別搭載對應人像特寫、廣角，與近距離特寫拍攝的視訊鏡頭，同時可透過螢幕四周補光燈打光，讓使用者在直播過程能以更明亮膚色上鏡，或是避免拍攝結果過於昏暗。

不過，Nexstgo並未透露Admiror II具體採用規格，只知道主要是因對直播等創作需求打造，同時也與專門製作影像編輯輔助設備的Loupedeck合作，讓Admiror II設計可以針對影像編輯應用最佳化。

另外，Nexstgo此次也在CES 2021期間更新Avita品牌旗下Liber V系列筆電，分別採用AMD Ryzen 5000系列筆電處理器，或是搭載Intel第11代Core系列處理器。

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