聯想更新搭載E Ink外蓋螢幕的ThinkBook Plus Gen 2 i 功能操作更便利

針對去年在CES 2020期間推出在外蓋搭載E Ink螢幕的ThinkBook Plus，聯想此次在CES 2021期間宣布推出更新版本ThinkBook Plus Gen 2 i，將原本採用10.8吋的E Ink螢幕增加至12吋，同時也將E Ink螢幕操作功能做了提升，更方便直接透過外蓋螢幕完成如檢視郵件等簡單操作。

處理器部分，則是搭載Intel第11代Core i7規格，並且配置最高可達16GB記憶體，以及1TB儲存容量，另外也搭載兩組對應Thunderbolt 4的USB-C連接埠，並且在機身搭載Harman Kardon調音的2W輸出喇叭，電池部分則搭載53Whr規格，主螢幕則升級至2560 x 1600解析度的13.3吋設計。

在一般情況下，ThinkBook Plus Gen 2 i約可對應15小時電力續航時間，而若是以E Ink外概螢幕使用為主的話，則可延長至24小時左右。

而E Ink外蓋螢幕一樣會以卡片形式顯示各項內容，同時也能對應微軟Office工具，甚至未來也計畫加入支援亞馬遜數位助理服務Alexa。至於此次也同樣加入支援手寫筆應用，甚至在機身內額外加入可收納手寫筆的凹槽設計，同時也能自訂將手寫筆取出時，即可自動啟用的App項目。

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