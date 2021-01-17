聯想也將14吋筆電Yoga Slim 7i Pro 加入OLED顯示面板

在三星宣布於旗下新款Galaxy Chromebook 2採用OLED顯示螢幕後，聯想也針對去年推出的Yoga Slim 7i Pro加入相同設計。

而在整體設計，加入14吋OLED顯示螢幕的Yoga Slim 7i Pro，除了對應90Hz畫面更新率，同樣符合Intel EVO設計規範，亦即採用Intel第11代Core系列處理器，顯示部分則對應Intel Xe與NVIDIA GeForce MX450獨立顯示卡。

至於此次用於Yoga Slim 7i Pro的OLED顯示面板，其實就是由三星提供，並且對應2.8K (2880 x 1800)解析度、16:10顯示比例，同時對應100% DCI-P3廣色域，以及125% sRGB色彩表現，另外也對應Dolby Vision顯示效果。

而聯想更標榜採用OLED螢幕將比傳統LCD可降低至少70%藍光影響視覺，其餘部分則與採用LCD螢幕版本沒有差異。

聯想並未計畫在北美市場推出換上OLED顯示螢幕的Yoga Slim 7i Pro，但會在亞太市場、歐洲市場，中東市場及非洲市場提供銷售此款筆電。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》