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蘋果可能會在新款大尺寸MacBook Pro 取消Touch Bar、增加MagSafe設計

聯合新聞網 / 楊又肇

在稍早對外公布分析報告裡，天風證券分析師郭明錤指稱蘋果在今年計畫推出的14吋與16吋MacBook Pro，除了將會在今年第三季推出，並且將加入採用Arm架構設計處理器之外，更大的變化會出現在機身設計，其中包含取消Touch Bar、機身加入直角邊緣設計，同時也會加入更多連接埠，更計畫讓過往MacBook系列採用的磁吸式充電介面MagSafe設計回歸。

而如果沒意外的話，蘋果預計會在採更大尺寸設計MacBook Pro系列換上運算效能更高的Arm架構處理器，甚至也可能延續過往與AMD獨立顯示卡的合作，以利滿足使用者更高顯示效能需求。

至於機身設計似乎會在下一款機種開始出現改變，例如加入類似iPhone 12系列採用的直角邊緣設計，甚至可能直接取消整體沒有太多人使用延伸功能，並且經常被人詬病容易誤觸的Touch Bar介面。

同時，相關消息更指稱新款MacBook Pro將會加入更多連接埠設計，但是否比照過往進階設計的MacBook Pro都會配置4組USB-C連接埠的模式，或是在機身加入全新連接埠規格，暫時還無法確認。

但以目前MacBook Pro均採用更輕薄機身設計，似乎有點難想像採用USB-C以外的連接埠規格。

另外，在筆電充電部分則有可能重新加回MagSafe磁吸設計，或許將藉此呼應在iPhone 12系列導入MagSafe機構設計的作法。至於實際作法會是採用目前坊間透過額外配件達成磁吸固定的作法，或是直接在連接埠設計重新調整，目前還無法確認。

而在充電部分，蘋果似乎有可能跟進採用電池快充設計，讓使用者能以更快充電效率幫筆電充電。

就彭博新聞記者Mark Gurman表示，新款MacBook Pro將會採用亮度更高的螢幕設計，至於是否像先前傳聞將採用mini LED面板，或是改為OLED面板設計，可能就要等蘋果日後正式公布才能知曉。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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