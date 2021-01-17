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新任執行長信心喊話 預告Intel未來將推出比蘋果更具吸引力的產品

聯合新聞網 / 楊又肇

日前確認將由原VMware執行長，同時過去也在Intel任職長達30年的Pat Gelsinger回歸接任執行長，Intel或許將會在接下來的發展採取全新策略，以利追趕目前在製程技術推進落後局面，同時也透露將藉由推出更出色的處理器產品贏回市場信心。

過去由於在製程技術推進面臨不少瓶頸，雖然強調在既有設計持續精進，即便處理器仍以舊製程技術打造，依然可以發揮更高效能，但相較AMD、Qualcomm、三星等處理器業者陸續推進更先進製程，藉此讓處理器能以更低電耗、更小體積佔比，並且發揮更大運算效益情況，多少讓Intel目前在處理器處於劣勢，甚至也引發市場對於Intel在製程技術推進能力感到質疑。

而在蘋果去年正式宣布將在未來2年時間內逐步以Arm架構處理器取代Intel處理器，同時首波採用M1處理器的新款Mac機種整體使用表現也有不少正向評價，甚至可在發揮與Intel處理器相近效能情況下，依然維持長達17小時以上電池續航力，更讓市場對於Intel處理器未來發展逐漸失去信心。

因此，日前確定將在2月15日起正式接手Intel新任執行長的Pat Gelsinger，稍早在內部會議中說明公司未來發展規劃，強調將會向PC合作夥伴提供更出色產品，甚至也透露新產品將比位於庫比蒂諾公司更具吸引力。

從Pat Gelsinger說明中，除了暗指Intel未來提供產品將更具市場競爭力，同時也意味Intel接下來將針對蘋果藉由Arm架構處理器帶動威脅做出反擊。

在此之前，市場傳出Intel有計畫將高階處理器產品轉由台積電代工生產，其中將會先以Core i3等級處理器進行測試，接下來才會繼續推進至Core i5、Core i7等規格處理器，藉此縮減本身在處理器製程技術落差問題，並且趕上其他處理器業者發展腳步。

Intel預計會在1月20日公布新財報結果，同時有可能選擇在財報會議中宣布與台積電合作細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電 競爭力

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