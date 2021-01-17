「潮到出水」的AirPods Max動耳戴 帶來完整的包覆聆聽感受

去年底終於對外公布的AirPods Max，目前也正式在台灣上市銷售，而筆者也實際取得其中粉紅色款式進行體驗。

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五款配色任君選擇

雖然蘋果目前在全罩式耳機已經有過去收購的Beats品牌，但畢竟外型設計與聲音呈現模式還是與蘋果產品有很大差異，因此在蘋果接連推出以真無線藍牙耳機形式設計的AirPods，以及後續加入主動式降噪功能與入耳式配戴設計的AirPods Pro之後，依然有不少人敲碗希望蘋果推出全罩式耳機，而市場不少分析看法更一致認為蘋果將會推出自有品牌全罩式耳機，藉此觸及與Beats品牌不同支持者。

▲AirPods Max盒裝也相當Max

果不其然，蘋果終於在去年12月初宣布推出旗下首款全罩式耳機AirPods Max，雖然總價達新台幣18490元會令人有些卻步，甚至隨盒附上的聰穎耳機套外型也讓不少人無法接受，但不得不說蘋果在AirPods Max的設計還是令人佩服。

配色部分提供太空灰色、銀色、綠色、天藍色與粉紅色五款配色，其中僅銀色、綠色分別在頭帶採較淺顏色，耳罩與海綿墊則採用較重顏色的搭配，其餘配色則採用相反組合，藉此詮釋不同色彩搭配。另外，使用者也能透過容易拆換的海綿墊搭配不同顏色組合，例如紅色框體搭配黑色海綿墊，甚至可讓左右兩側海綿墊以不同顏色呈現。

只是更換用的海綿墊一組就要價新台幣2290元…。

▲所有盒裝內的配件：AirPods Max、聰穎耳機套、Lightning對USB-C連接線、說明書

▲聰穎耳機套可將AirPods Max金屬耳罩部分收納，並且讓AirPods Max快速進入節電模式

▲背面設計

以傳統錄音室耳機為雛形，海綿墊更換更容易

以整體外觀來看，AirPods Max是以傳統錄音室耳機為設計雛形，因此兩側耳罩採用橢圓形金屬框體構成，並且以磁吸結構方式固定記憶材質打造的海綿墊，讓使用者能依照需求更換海綿墊配色，或是在日後海綿墊支撐力道衰退，甚至因使用產生損壞時，即可另外購買新配件更換。

與其他品牌耳機一樣，蘋果也在AirPods Max左右耳罩內側搭載趨近感測元件，藉此識別使用者是否配戴耳機，或是將耳機取下，進而對應耳機自動恢復播放音樂，以及暫停播放音樂功能。

由於左右海綿墊僅以磁吸方式固定，並未特別透過扣具或凹槽設計區隔左右側，因此蘋果額外在海綿墊標示「L」、「R」，同時在海綿墊內側也會額外保留趨近感測元件露出孔位，因此在安裝時要特別留意。

▲以傳統錄音室耳機為設計雛形

▲透過辦公室電腦椅彈力網設計的頭帶部分，可藉此減少耳機帶來配戴沈重感

▲頭帶本身也採用精簡設計

▲左右耳罩以金屬材質製作，搭配記憶材質設計的海綿墊

▲海綿墊採容易拆換的磁吸固定設計，同時在耳罩內部還配置趨近感測元件，藉此判斷耳機是否被配戴使用

金屬耳罩材質的「冰冷」感

而左右耳罩本體採用全金屬材質打造，雖然讓整體質感大幅提升，但也讓耳機整體重量比其他品牌同性質產品略重之外，在天氣較冷情況下也會讓配戴時，讓雙手稍微感受到「冰冷」的感覺，但幸好在實際配戴時候，可藉由海綿墊提供足夠支撐力道，同時也不會接觸到金屬材質部分。

此外，金屬耳罩在平常從聰穎耳機套取出，或是在一般使用過程可能也會發生意外「碰撞」，甚至可能會有意外刮傷風險，因此建議對此較介意的使用者可能要另外構思保護方案，或是在使用時候多加留意。

▲左右耳罩採金屬材質設計，在天氣較冷時會帶來一些「冰冷」感，同時也可能會有容易刮傷情況，但整體而言是相當好看

至於耳機頂部用於連接左右耳罩的頭帶部分，其設計顯然源自電腦椅的減壓彈力網應用模式，讓使用者配戴耳機時可藉此降低頭頂壓迫重量感，同時也能配合左右海綿墊讓耳機能配戴使用過程維持穩定。

配合配戴需求，左右框體長度可自由調整，左右耳罩也能對應一定角度範圍轉動，以利符合不同使用者臉型貼合，或是在不使用耳機時能以合適角度暫時配掛在頸間。

實際使用比想像更方便

耳機從原廠盒裝取出後，即可趨近手邊安裝新版作業系統的iPhone裝置進行配對安裝，如同過往配對AirPods、AirPods Pro一樣，可以透過內建H1晶片快速以藍牙方式建立連接。

完成連接後，即可在藍牙選項的控制項目中設定開啟降噪模式，以及設定耳罩上按鍵對應切換降噪模式功能，而類似Apple Watch數位錶冠設計的旋鈕也能設定以由後向前，或是由前向後調整設定功能，另外也能決定是否開啟自動偵測頭部配戴，或是選擇開啟能讓使用者有更高臨場感的空間音訊 (Spatial Audio)功能。

▲頂部採用類似Apple Watch數位錶冠設計的旋鈕，以及可切換降噪模式的按鍵，同時也能看見耳罩頂部還有輔助降噪功能的麥克風孔設計

而AirPods Max內建電池約可對應20小時聆聽使用時間，在一般不使用情況下無法透過實際開關切斷供電，僅能透過靜置5分鐘才能自動進入節電模式，並且進一步開啟超低耗電的待機功能，如果搭配放入聰穎耳機套，則可直接讓耳機進入低耗電待機狀態。

不過，要特別留意的是，即便配合聰穎耳機套讓耳機進入低耗電待機狀態，實際上依然會有慢慢流失電力情況，如果要長時間不使用的話，記得還是要偶而取出補充電量。

充電部分則是透過Lightning對USB-C連接線，可對應5分鐘內充入1.5小時聆聽時間電量。另外，如果配合選購Lightning對3.5公釐音訊連接線的話，則可讓AirPods Max能以有線形式用於必須透過3.5mm耳機孔連接耳機的裝置。

▲透過Lightning對USB-C連接線充電，支援5分鐘內充入1.5小時聆聽時間電量

切換降噪模式可以透過右側耳罩上的按鍵快速切換，透過後方旋鈕則可透過手動旋轉調整音量，並且可配合模擬聲音讓使用者了解調整音量段數，以及調整至最大或最小聲狀態。

此外，壓按旋鈕也能對應播放、暫停或接聽電話，按兩下即可跳至下一首曲目，而按三下即可跳回上一首曲目，並且可在長按情況下喚醒Siri數位助理服務。

至於在麥克風部分，則總計搭載9組，其中8組麥克風會用於主動式降噪，同時其中2組麥克風會搭配主要用於語音接收的麥克風進行收音降噪處理。

▲底部麥克風孔，以及Lightning連接孔，另一側的耳罩底部則具有填補層設計，，主要是讓藍牙等無線連接訊號方便傳遞，避免金屬耳罩產生屏蔽效應

實際使用

當把AirPods Max放在頭上時，整體配戴感受其實相當適中，不致於明顯感受頭頂上的壓力，同時在實際配對部分也因為H1晶片設計，讓實際配對可以變得更直覺、簡單。

▲配合內建H1晶片，可讓AirPods Max快速與iOS裝置配對連接

相較AirPods、AirPods Pro是以真無線藍牙耳機形式打造，AirPods Max在配戴時能有更完整的包覆感，對於不習慣入耳式耳塞固定方式，或是擔心真無線藍牙耳機可能會在配戴時意外掉落的人來說，更多了一些安心感。

不過，耳罩採用金屬材質在氣溫較低時較為「冰冷」，同時也可能容易留下明顯刮痕，而因為不具備基礎防水設計，本身體型也相對較大，因此在整體使用上還是會有較不方便的地方。

但是，AirPods Max相對能提供更舒適的配戴體驗，同時聲音也因為全罩式耳機配戴密合設計，另外在發聲單體尺寸設計相對較大，可讓聲音表現更為渾厚，並且有更好高音延展表現，這些反而是AirPods、AirPods Pro無法比擬之處。

而跟更新後的AirPods Pro一樣，AirPods Max也具備空間音訊 (Spatial Audio)功能，並且可透過追蹤頭部轉動位置創造更具臨場感的聲音聆聽感受。

▲在藍牙選項中，可以設定AirPods Max的降噪使用模式，以及其他如旋鈕、快速按鍵，以及空間音訊 (Spatial Audio)使用模式

至於先前海外地區有傳出AirPods Max使用到出水情況，有可能是因為溫差等因素造成，以筆者目前使用情況下，並未碰到這樣的問題，因此有可能要再觀察看看。

▲目前「潮到出水」的問題，筆者在使用過程還沒有遇到 (希望不要遇到)

最後是在降噪表現部分，相比AirPods Pro採用入耳式耳塞固定方式，在開啟主動降噪情況下可達成完整隔絕效果，這部份在AirPods Max也能實現，同時在開啟通透模式情況下，也能舒適地接收外部聲音，並且維持清晰音樂播放聆聽效果，但在部分聲響如鍵盤敲打聲、腳步聲則會因為麥克風收音等因素，反而有些放大效果。

只是因為耳罩設計上的物理影響，配戴AirPods Max時如果接觸到海綿墊等部位，依然會有聽診器效應問題，因此在使用過程就盡量避免接觸海綿墊，甚至務必避免用手遮蓋位於耳罩上的麥克風收音孔，可能會有明顯的風切聲產生。

小結

AirPods Max跟其他AirPods系列耳機一樣，除了可配合H1晶片快速配對連接，同時也能在不同蘋果裝置間切換連接使用。在配戴使用過程也能在取下耳機時自動暫停播放音樂，並且在再次戴上耳機時自動恢復播放，讓使用者能更便利地使用耳機。

不過，相較目前Sony等品牌耳機已經開始加入偵測到使用者說話時，耳機就會自動暫停播放音樂的功能，目前在AirPods Max僅能選擇手動暫停，或是開啟通透模式，確保配戴耳機與人交談時，可以正常聽見對方說話內容。 (但筆者強烈建議這時候還是把耳機取下比較有禮貌…)

而透過共享音訊功能之下，可讓鄰近的AirPods或AirPods Pro，甚至是讓支援H1晶片的Beats耳機均可加入共同聆聽音樂，其實也是相當有趣的應用功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》