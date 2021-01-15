快訊

權勢性侵網路公審？土耳其文壇「誰是被害者風暴」

天津驚傳3款雪糕驗出新冠病毒 已售出2747箱

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三星旗下首款定位裝置Galaxy SmartTag 最長續航可達300天

聯合新聞網 / 楊又肇

先前已經在台灣NCC檢驗資料提前曝光外型的三星智慧定位裝置，此次也終於確認將搭配Galaxy S21系列旗艦手機推出，並且推出以藍牙連接使用的Galaxy SmartTag，以及額外加上UWB超寬頻技術的Galaxy SmartTag+。

僅限三星Galaxy裝置連接定位

兩款智慧定位裝置都是以藍牙定位應用為基礎，最長可定位連接距離為120公尺，兩者差異則在於是否搭載UWB超寬頻技術，藉此對應更精準連接效果，而Galaxy SmartTag分別提供黑色、米色、粉色、綠色四種選擇，而Galaxy SmartTag+ UWB版本則僅有黑色與米色。

不過，目前Galaxy SmartTag僅能搭配三星Galaxy裝置連接使用，而UWB版本則要配合同樣搭載UWB連接技術的手機、裝置才能發揮完整定位功能。

在設計中，Galaxy SmartTag提供實體按鍵與蜂鳴器功能，並且可配合三星手機搭載的SmartTag Find App進行定位，同時也能透過手機端操作讓Galaxy SmartTag發出聲響，反向操作則可透過Galaxy SmartTag讓遺失手機主動方出聲響，方便使用者尋找。

至於電力續航時間部分，Galaxy SmartTag可對應長達300天的電力續航時間，方便使用者持續透過定位功能尋找。

另外，三星也計畫從今年6月開始在SmartTag Find App中，加入可讓使用者透過地圖逐步依照近期行走路徑尋找遺失物品可能位置的功能。

可透更多Galaxy裝置協助定位

而為了讓更多遺失物品能配合Galaxy SmartTag裝置找回，三星也計畫透過全球各地的Galaxy裝置協助定位，在取得使用者同意開放情況下，讓佩掛Galaxy SmartTag的遺失物品，可藉由各地的Galaxy裝置協助定位，並且讓遺失物品的使用者能透過SmartTag Find App找到遺失物品位置。

為了確保安全，所有定位資訊都會透過E2EE協議進行端到端加密，避免個人裝置資訊隱私外洩。

預計今年三月釋出軟體更新後，使用者也能直接透過多款登入相同三星帳號的Galaxy裝置，或是配合設定為親朋好友的Galaxy裝置協助提高定位精準度，透過主動增加定位裝置數量方式，增加佩掛Galaxy SmartTag的遺失物品被正確定位機率。

三星也會在台灣市場推出此款定位裝置

三星預計在今年1月29日於全球特定市場開放銷售Galaxy SmartTag與Galaxy SmartTag+ UWB版本，屆時也會在台灣市場推出。

目前三星僅透露Galaxy SmartTag預計會在美國地區以30美元價格銷售，而Galaxy SmartTag+ UWB版本則預計會在今年稍晚時候推出。此外，三星也透露將會針對Galaxy SmartTag提供不同保護殼配件，藉此讓使用者打造不同個人風格。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星 手機 Galaxy S21

延伸閱讀

三星將Galaxy Upcycling計劃延伸到家 透過舊手機打造智慧居家體驗

第一款採用QLED面板的筆電 三星推出Galaxy Chromebook 2

Galaxy S21 Ultra使用的S Pen 不可收納在機身必須搭配保護殼

三星S21提前亮相 台鏈雀躍

相關新聞

三星旗下首款定位裝置Galaxy SmartTag 最長續航可達300天

先前已經在台灣NCC檢驗資料提前曝光外型的三星智慧定位裝置，此次也終於確認將搭配Galaxy S21系列旗艦手機推出，並且推出以藍牙連接使用的Galaxy SmartTag，以及額外加上UWB超寬頻技術的Galaxy SmartTag+。

蘋果AirPods Max全色系開箱 5種搶眼色、5大亮點一次看

蘋果首款耳罩式無線降噪耳機AirPods Max即將於1月16日正式發售，國外在去年底開賣即秒殺熱銷，台灣官網開放預購後...

用iPhone拍時尚照 Apple ProRAW讓時尚攝影師捨棄單眼

如果有一天你走進攝影棚，發現攝影師手上的單眼相機都換成iPhone，會有什麼反應？隨著iOS 14.3推出，iPhone...

更多遊戲筆電 開始採AMD處理器+NVIDIA顯示卡組合

隨著AMD新款Ryzen 5000系列筆電處理器，以及NVIDIA針對筆電打造的GeForce RTX 30系列顯示卡解禁，除了日前已經提到將會導入新款處理器與顯示卡設計的宏碁、華碩與HP，包含Razer、聯想、技嘉，以及Dell旗下電競品牌Alienware均宣布更新旗下遊戲筆電機種。

升級處理器、電池更大！微軟針對企業需求推出Surface Pro 7+強化版本

微軟稍早宣布針對商務使用需求，以去年推出的Surface Pro 7為基礎，推出名為Surface Pro 7+強化版本。

聯想將鈦金屬用在ThinkPad X1系列 換上新處理器與Intel EVO設計規範

在Intel解禁新聞內容後，聯想很快地宣布更新旗下ThinkPad X1系列機種，並且導入支援vPro安全技術的Intel第11代Core系列處理器。同時，相較過往是以碳纖維材質打造輕盈機身，聯想這次則是將鈦金屬用於新款ThinkPad X1 Titanium Yoga，讓機身厚度僅有11mm，並且維持堅固耐用特性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。