三星旗下首款定位裝置Galaxy SmartTag 最長續航可達300天

先前已經在台灣NCC檢驗資料提前曝光外型的三星智慧定位裝置，此次也終於確認將搭配Galaxy S21系列旗艦手機推出，並且推出以藍牙連接使用的Galaxy SmartTag，以及額外加上UWB超寬頻技術的Galaxy SmartTag+。

僅限三星Galaxy裝置連接定位

兩款智慧定位裝置都是以藍牙定位應用為基礎，最長可定位連接距離為120公尺，兩者差異則在於是否搭載UWB超寬頻技術，藉此對應更精準連接效果，而Galaxy SmartTag分別提供黑色、米色、粉色、綠色四種選擇，而Galaxy SmartTag+ UWB版本則僅有黑色與米色。

不過，目前Galaxy SmartTag僅能搭配三星Galaxy裝置連接使用，而UWB版本則要配合同樣搭載UWB連接技術的手機、裝置才能發揮完整定位功能。

在設計中，Galaxy SmartTag提供實體按鍵與蜂鳴器功能，並且可配合三星手機搭載的SmartTag Find App進行定位，同時也能透過手機端操作讓Galaxy SmartTag發出聲響，反向操作則可透過Galaxy SmartTag讓遺失手機主動方出聲響，方便使用者尋找。

至於電力續航時間部分，Galaxy SmartTag可對應長達300天的電力續航時間，方便使用者持續透過定位功能尋找。

另外，三星也計畫從今年6月開始在SmartTag Find App中，加入可讓使用者透過地圖逐步依照近期行走路徑尋找遺失物品可能位置的功能。

可透更多Galaxy裝置協助定位

而為了讓更多遺失物品能配合Galaxy SmartTag裝置找回，三星也計畫透過全球各地的Galaxy裝置協助定位，在取得使用者同意開放情況下，讓佩掛Galaxy SmartTag的遺失物品，可藉由各地的Galaxy裝置協助定位，並且讓遺失物品的使用者能透過SmartTag Find App找到遺失物品位置。

為了確保安全，所有定位資訊都會透過E2EE協議進行端到端加密，避免個人裝置資訊隱私外洩。

預計今年三月釋出軟體更新後，使用者也能直接透過多款登入相同三星帳號的Galaxy裝置，或是配合設定為親朋好友的Galaxy裝置協助提高定位精準度，透過主動增加定位裝置數量方式，增加佩掛Galaxy SmartTag的遺失物品被正確定位機率。

三星也會在台灣市場推出此款定位裝置

三星預計在今年1月29日於全球特定市場開放銷售Galaxy SmartTag與Galaxy SmartTag+ UWB版本，屆時也會在台灣市場推出。

目前三星僅透露Galaxy SmartTag預計會在美國地區以30美元價格銷售，而Galaxy SmartTag+ UWB版本則預計會在今年稍晚時候推出。此外，三星也透露將會針對Galaxy SmartTag提供不同保護殼配件，藉此讓使用者打造不同個人風格。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》