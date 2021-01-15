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珠寶盒概念打造的Galaxy Buds Pro 加入更聰明的降噪、連接使用體驗

聯合新聞網 / 楊又肇
▲Galaxy Buds Pro
▲Galaxy Buds Pro

接續去年採特殊蠶豆造形設計，並且加入降噪功能的Galaxy Buds Live三星此次也隨著新款旗艦手機推出採入耳式設計，並且對應更完整主動降噪及裝置連動設計的真無線藍牙耳機Galaxy Buds Pro。

從整體設計來看，三星同樣是以珠寶盒概念打造此款真無線藍牙耳機，但是配戴方式則恢復為入耳式耳塞設計，藉此加強聲音隔絕傳遞效果。

耳機本身採用6.5mm高音單體，搭配11mm主要聲音單體，藉此確保全音域的延伸聆聽效果，並且透過3組麥克風進行環境聲音主動降噪處理，標榜能隔絕99%外部聲噪，同時也能減少戶外風切聲，耳機本體也對應IPX7等級防水設計，並且強調以三角穩定方式避免配戴及運動使用時掉落。

▲本身採用6.5mm高音單體，搭配11mm主要聲音單體
▲本身採用6.5mm高音單體，搭配11mm主要聲音單體

▲標榜能隔絕99%外部聲噪，同時也能減少戶外風切聲
▲標榜能隔絕99%外部聲噪，同時也能減少戶外風切聲

在使用部分，可以依照需求調整兩段式降噪效果，同時在開啟環境聲音模式下可對應4階段調整效果。另外，配合自動偵測使用者說話動作功能，讓Galaxy Buds Pro可在使用者開始說話時，自動關閉主動降噪功能，並且暫停音樂播放，讓使用者能在配戴耳機情況下與他人對話，當使用者停止說話時，耳機就會自動恢復主動降噪，並且再次讓音樂播放。

音效部分，Galaxy Buds Pro也加入支援Dolby Spatial Audio空間音訊技術，透過追蹤頭部轉動位置，搭配升級至One UI 3.1版本的三星手機、平板，即可發揮更具臨場感的聲音聆聽表現。

▲在配戴聆聽加入不少全新使用體驗
▲在配戴聆聽加入不少全新使用體驗

而在使用不同三星裝置時，Galaxy Buds Pro也會依照使用者當前使用裝置自動切換連接，例如原本透過手機聆聽音樂，當開始透過平板關看影片內容時，Galaxy Buds Pro就會自動切換連接平板裝置，而在手機有來電時，耳機則會再次切換連接到手機，方便使用者透過耳機接聽電話。

同時，在此次Galaxy S21系列手機的專業錄影功能中，使用者除了可以透過Galaxy Buds Pro充當無線麥克風進行收音外，還能同時開啟手機端的麥克風進行錄音，讓使用者能透過不同裝置錄製兩組收音內容，讓影片剪輯使用素材可更加豐富。

至於耳機待機使用時間部分，搭配充電收納盒最長可對應28小時續航使用時間，同時充電5分鐘即可對應1小時使用電量。配色部分，Galaxy Buds Pro分別推出紫色、白色與黑色三款配色選擇，同時充電收納盒採霧面質感設計，耳機本身則採用鏡面材質，藉此呼應珠寶盒般設計概念。

▲分別推出紫色、白色與黑色三款配色選擇
▲分別推出紫色、白色與黑色三款配色選擇

▲充電收納盒採霧面質感設計，耳機本身則採用鏡面材質，藉此呼應珠寶盒般設計概念
▲充電收納盒採霧面質感設計，耳機本身則採用鏡面材質，藉此呼應珠寶盒般設計概念

Galaxy Buds Pro預計在1月15日起於全球特定市場陸續開放銷售，建議售價則為199美元，台灣地區則將在1月21日上市，確定會引進三款配色，建議售價則是新台幣6990元，並且將在1月21日至3月31日期間購買額外提供透明保護殼。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星

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