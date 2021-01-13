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ROG Strix Scar與Strix G系列遊戲筆電 換上AMD處理器與NVIDIA顯示卡組合

聯合新聞網 / 楊又肇

在今年更新的ROG Strix Scar，以及ROG Strix G系列遊戲筆電中，華碩延續去年在上蓋外側導入一刀斜切設計，並且進一步延伸到筆電底部，更在筆電後方加上可拆換的Armor Cap設計，讓使用者能藉此打造個人風格。

此次更新的ROG Strix Scar遊戲筆電，最大不同在於跟進採用AMD處理器搭配NVIDIA顯示卡的組合，而非過往多半採Intel處理器搭配NVIDIA顯示卡的設計。

這樣的改變，或許因為去年推出的ROG Zephyrus G14產品成功，同時因為AMD處理器效能持續提升，使得華碩在今年更新的ROG Strix Scar系列遊戲筆電也採用AMD處理器搭配NVIDIA顯示卡的組合。

在此次處理器與顯示卡組合中，最高可選擇使用AMD Ryzen 9 5900HX處理器，以及NVIDIA GeForce RTX 3080顯示卡。

而此次與ROG Strix Scar系列遊戲筆電一同推出，外型設計幾乎相同的ROG Strix G系列遊戲筆電，同樣也是採用AMD處理器搭配NVIDIA顯示卡的組合。

在其他規格設計裡，則採用最高360Hz畫面更新率、3ms反應速度的螢幕設計，而採QHD解析度規格螢幕的話，則對應165Hz畫面更新率與3ms反應速度，另外也配置3200MHz時脈設計的記憶體模組，以及包含全新散熱模組，讓整體散熱效率更高，電池則採用最高90Whr規格設計，並且支援30分鐘可充入50%電量的快充設計，聲音部分則支援Dolby ATMOS全景聲與人工智慧雙向降噪技術。

在ROG Strix Scar遊戲筆電裡，華碩更首度採用光軸鍵盤設計，藉此加快操作反應速度，同樣也支援Aura Sync燈效同步功能，同時包含ROG Strix G系列遊戲筆電均把觸控板面積加大，而主要連接埠也同樣維持在筆電後方。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

華碩 ROG 筆電 NVIDIA AMD

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