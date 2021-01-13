NVIDIA終於將GeForce RTX 30系列顯示卡帶到筆電

除了針對入門機種推出搭載12GB顯示記憶體的GeForce RTX 3060顯示卡，NVIDIA也如市場傳聞將GeForce RTX 30系列顯示卡帶到筆電機種，並且透過第三代Max-Q設計讓搭載獨立顯示卡的筆電可以更加輕薄，同時也更省電。

相較過往的Max-Q設計，第三代版本藉由人工智慧運算方式強化Dynamic Boost 2.0 (動態效能模式)、WhisperMode 2.0 (安靜模式)運作表現，藉此讓CPU、GPU、記憶體、風扇，以及電池輸出電壓等，可依照實際使用情境以更具彈性方式運作，藉此讓筆電電力運作可發揮最佳效益，同時也能讓新款顯示卡設計發揮更高效能，並且維持筆電電池續航表現。

而在Resizable BAR設計部分，則是透過PCIe通道讓CPU可直接存取GPU搭載記憶體，無須再將顯示卡運算資料傳遞至系統記憶體讓CPU存取，藉此讓遊戲運算效率可顯著提升。

因此在搭載GeForce RTX 3080顯示卡的筆電中，部分規格可選擇搭配16GB記憶體設計，預期可藉由Resizable BAR設計，讓CPU能直接存取經顯示卡運算，並且暫存於顯示記憶體內的資料，藉此讓GeForce RTX 3080顯示卡運算效能可完整發揮。

不過，目前在搭載GeForce RTX 30系列顯示卡的筆電機種裡，僅有搭配GeForce RTX 3080顯示卡的款式才會額外提供16GB顯示記憶體選項，或許是為了劃分更明確的產品定位區隔。

此外，藉由加入GeForce RTX 30系列顯示卡設計，NVIDIA也預期可讓更多筆電支援更高畫面更新率設計螢幕。

建議售價方面，搭載GeForce RTX 30系列顯示卡的筆電將從999美元價格起跳，分別對應GeForce RTX 3060、GeForce RTX 3070與GeForce RTX 3080顯示卡三種規格，其中採用GeForce RTX 3080顯示卡的筆電售價將從1999美元起跳，搭載GeForce RTX 3070顯示卡的筆電則會從1299美元售價起跳。

除了應用在遊戲筆電，NVIDIA也計畫將GeForce RTX 30系列顯示卡，應用在過去提出的NVIDIA Studio創作者筆電設計，並且可透過GPU加速、人工智慧技術應用推動更高解析度的即時創作使用需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》