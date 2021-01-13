聯想將鈦金屬用在ThinkPad X1系列 換上新處理器與Intel EVO設計規範

在Intel解禁新聞內容後，聯想很快地宣布更新旗下ThinkPad X1系列機種，並且導入支援vPro安全技術的Intel第11代Core系列處理器。同時，相較過往是以碳纖維材質打造輕盈機身，聯想這次則是將鈦金屬用於新款ThinkPad X1 Titanium Yoga，讓機身厚度僅有11mm，並且維持堅固耐用特性。

ThinkPad X1 Titanium Yoga

ThinkPad X1 Titanium Yoga採13.5吋設計，上蓋採用鈦金屬設計，並且維持3:2顯示比例，分別加入支援Dolby Vision HDR顯示技術，以及支援Dolby ATMOS技術的音響系統，另外也加入支援Dolby Voice for PC技術，讓使用者在線上會議中不受背景雜訊干擾。

ThinkPad X1 Titanium Yoga

此外，聯想此次也宣布新款ThinkPad X12 Detachable，其中採用可拆卸的12.3吋螢幕，支援手寫筆操作，藉此對應更多元使用模式。

ThinkPad X12 Detachable

而在ThinkPad X1系列機種部分，則是同步更新第9代ThinkPad X1 Carbon，以及第6代ThinkPad X1 Yoga。搭配去年推出的螢幕可凹折筆電ThinkPad X1 Fold與ThinkPad X1 Nano，聯想將使ThinkPad X1系列機種產品線具體擴展。

第6代ThinkPad X1 Yoga

新款ThinkPad X1系列機種主要還是針對商務應用打造，因此在處理器設計部分採用加入vPro安全技術的第11代Core系列處理器，同時也加入可選5G連網模組，此外新款ThinkPad X1系列均符合Intel EVO設計規範，並且額外搭載ThinkShield安全設計。

不過，聯想去年推出的螢幕可凹折筆電ThinkPad X1 Fold並未列入Intel EVO設計規範，有可能是部分設計未能符合Intel要求。

建議售價部分，ThinkPad X1 Titanium Yoga將以1899美元價格銷售，ThinkPad X12 Detachable則以1149美元價格銷售，兩款筆電都會在1月內推出，而新款ThinkPad X1 Carbon則會以1429美元價格銷售，ThinkPad X1 Yoga建議售價則是1569美元，兩款筆電預計在2月推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》