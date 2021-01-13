聯想將鈦金屬用在ThinkPad X1系列 換上新處理器與Intel EVO設計規範
在Intel解禁新聞內容後，聯想很快地宣布更新旗下ThinkPad X1系列機種，並且導入支援vPro安全技術的Intel第11代Core系列處理器。同時，相較過往是以碳纖維材質打造輕盈機身，聯想這次則是將鈦金屬用於新款ThinkPad X1 Titanium Yoga，讓機身厚度僅有11mm，並且維持堅固耐用特性。
ThinkPad X1 Titanium Yoga採13.5吋設計，上蓋採用鈦金屬設計，並且維持3:2顯示比例，分別加入支援Dolby Vision HDR顯示技術，以及支援Dolby ATMOS技術的音響系統，另外也加入支援Dolby Voice for PC技術，讓使用者在線上會議中不受背景雜訊干擾。
此外，聯想此次也宣布新款ThinkPad X12 Detachable，其中採用可拆卸的12.3吋螢幕，支援手寫筆操作，藉此對應更多元使用模式。
而在ThinkPad X1系列機種部分，則是同步更新第9代ThinkPad X1 Carbon，以及第6代ThinkPad X1 Yoga。搭配去年推出的螢幕可凹折筆電ThinkPad X1 Fold與ThinkPad X1 Nano，聯想將使ThinkPad X1系列機種產品線具體擴展。
新款ThinkPad X1系列機種主要還是針對商務應用打造，因此在處理器設計部分採用加入vPro安全技術的第11代Core系列處理器，同時也加入可選5G連網模組，此外新款ThinkPad X1系列均符合Intel EVO設計規範，並且額外搭載ThinkShield安全設計。
不過，聯想去年推出的螢幕可凹折筆電ThinkPad X1 Fold並未列入Intel EVO設計規範，有可能是部分設計未能符合Intel要求。
建議售價部分，ThinkPad X1 Titanium Yoga將以1899美元價格銷售，ThinkPad X12 Detachable則以1149美元價格銷售，兩款筆電都會在1月內推出，而新款ThinkPad X1 Carbon則會以1429美元價格銷售，ThinkPad X1 Yoga建議售價則是1569美元，兩款筆電預計在2月推出。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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