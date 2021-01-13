快訊

追足跡！ 寶雅大竹大新店、全聯蘆竹大竹店停業消毒一天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯想將鈦金屬用在ThinkPad X1系列 換上新處理器與Intel EVO設計規範

聯合新聞網 / 楊又肇
ThinkPad X1 Titanium Yoga
ThinkPad X1 Titanium Yoga

Intel解禁新聞內容後，聯想很快地宣布更新旗下ThinkPad X1系列機種，並且導入支援vPro安全技術的Intel第11代Core系列處理器。同時，相較過往是以碳纖維材質打造輕盈機身，聯想這次則是將鈦金屬用於新款ThinkPad X1 Titanium Yoga，讓機身厚度僅有11mm，並且維持堅固耐用特性。

ThinkPad X1 Titanium Yoga
ThinkPad X1 Titanium Yoga

ThinkPad X1 Titanium Yoga採13.5吋設計，上蓋採用鈦金屬設計，並且維持3:2顯示比例，分別加入支援Dolby Vision HDR顯示技術，以及支援Dolby ATMOS技術的音響系統，另外也加入支援Dolby Voice for PC技術，讓使用者在線上會議中不受背景雜訊干擾。

ThinkPad X1 Titanium Yoga
ThinkPad X1 Titanium Yoga

此外，聯想此次也宣布新款ThinkPad X12 Detachable，其中採用可拆卸的12.3吋螢幕，支援手寫筆操作，藉此對應更多元使用模式。

ThinkPad X12 Detachable
ThinkPad X12 Detachable

而在ThinkPad X1系列機種部分，則是同步更新第9代ThinkPad X1 Carbon，以及第6代ThinkPad X1 Yoga。搭配去年推出的螢幕可凹折筆電ThinkPad X1 Fold與ThinkPad X1 Nano，聯想將使ThinkPad X1系列機種產品線具體擴展。

第6代ThinkPad X1 Yoga
第6代ThinkPad X1 Yoga

新款ThinkPad X1系列機種主要還是針對商務應用打造，因此在處理器設計部分採用加入vPro安全技術的第11代Core系列處理器，同時也加入可選5G連網模組，此外新款ThinkPad X1系列均符合Intel EVO設計規範，並且額外搭載ThinkShield安全設計。

不過，聯想去年推出的螢幕可凹折筆電ThinkPad X1 Fold並未列入Intel EVO設計規範，有可能是部分設計未能符合Intel要求。

建議售價部分，ThinkPad X1 Titanium Yoga將以1899美元價格銷售，ThinkPad X12 Detachable則以1149美元價格銷售，兩款筆電都會在1月內推出，而新款ThinkPad X1 Carbon則會以1429美元價格銷售，ThinkPad X1 Yoga建議售價則是1569美元，兩款筆電預計在2月推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

處理器 聯想

延伸閱讀

英特爾發表新處理器 逾500款PC、NB將採用

今年CES線上展登場 英特爾推新品

台積電6nm製程打造 聯發科確認1/20揭曉新款天璣系列處理器

為進軍美國市場試水溫？榮耀宣布旗下筆電、智慧手環於全球市場銷售

相關新聞

首款5G平板！新iPad Pro設計示意圖流出 預期3月發表

蘋果最高階平板電腦iPad Pro新機示意圖像最近在91mobiles流出，消息指出，2021年的最新一代iPad Pr...

升級處理器、電池更大！微軟針對企業需求推出Surface Pro 7+強化版本

微軟稍早宣布針對商務使用需求，以去年推出的Surface Pro 7為基礎，推出名為Surface Pro 7+強化版本。

聯想將鈦金屬用在ThinkPad X1系列 換上新處理器與Intel EVO設計規範

在Intel解禁新聞內容後，聯想很快地宣布更新旗下ThinkPad X1系列機種，並且導入支援vPro安全技術的Intel第11代Core系列處理器。同時，相較過往是以碳纖維材質打造輕盈機身，聯想這次則是將鈦金屬用於新款ThinkPad X1 Titanium Yoga，讓機身厚度僅有11mm，並且維持堅固耐用特性。

NVIDIA終於將GeForce RTX 30系列顯示卡帶到筆電

除了針對入門機種推出搭載12GB顯示記憶體的GeForce RTX 3060顯示卡，NVIDIA也如市場傳聞將GeForce RTX 30系列顯示卡帶到筆電機種，並且透過第三代Max-Q設計讓搭載獨立顯示卡的筆電可以更加輕薄，同時也更省電。

為進軍美國市場試水溫？榮耀宣布旗下筆電、智慧手環於全球市場銷售

從華為體系完全拆分後的榮耀，在此次CES 2021宣布推出換上Intel Core系列處理器設計的新款MagicBook Pro，以及新款智慧手環Honor Band 6。

一加首款智慧手環OnePlus Band揭曉 續航長達14天

一加日前預告即將推出的智慧手環，終於正式以OnePlus Band名稱在印度市場推出，外型部分也如先前曝光消息採用類似小米手環般的設計。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。