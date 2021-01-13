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升級處理器、電池更大！微軟針對企業需求推出Surface Pro 7+強化版本

聯合新聞網 / 楊又肇

微軟稍早宣布針對商務使用需求，以去年推出的Surface Pro 7為基礎，推出名為Surface Pro 7+強化版本。

跟一般Surface Pro 7的差異部分，Surface Pro 7+採用Intel代號Tiger Lake的第11代Core處理器，並且可額外選擇4G LTE連網規格，同時也藉由更換更薄的顯示面板放入容量更大的電池設計。

而針對企業需求部分，則是採用可移除SSD設計，方便企業IT人員進行儲存資料控管，或是在後續擴充更換，或是設備回收、報廢時更容易掌握裝置使用情況，減少內部資料外洩情況。

在細節部分，目前僅Core i7規格處理器版本會額外搭載散熱風扇，其餘規格則採無風扇設計，同時僅有Core i5處理器規格可搭配使用4G LTE連網功能。

由於主要是針對企業使用，因此目前Surface Pro 7+暫時還沒有計畫開放一般消費市場選購。而建議售價部分，Surface Pro 7+ Wi-Fi版本將從899美元價格起跳，搭載4G LTE連網版本建議售價則從1149美元價格起跳，預計會在亞洲、歐洲、北美等特定市場推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Surface 微軟

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