一加首款智慧手環OnePlus Band揭曉 續航長達14天

一加日前預告即將推出的智慧手環，終於正式以OnePlus Band名稱在印度市場推出，外型部分也如先前曝光消息採用類似小米手環般的設計。

除了手環本體同樣可以拆卸，並且配合不同顏色腕帶使用，採用1.1吋AMOLED觸控螢幕，以及IP68防水防塵與5ATM水下防護設計，同時提供心率、血氧濃度、睡眠品質，以及包含跑步、瑜珈、游泳、板球等運動識別紀錄功能。

至於手環本體則是採用藍牙5.0與手機連動，內建110mAh電池電量約可對應長達14天的使用續航表現，同時除了用於顯示各類即時推播資訊，還能對應多媒體內容播放操作，以及相機快門遠端遙控功能。

而腕帶配件則提供內外雙色混搭的黑/灰色、藍/天藍色與灰/橘色選擇，並且採用常見智慧手環採用扣具設計，方便使用者配戴使用，同時也能降低脫落情況。

OnePlus Band預計以2499盧比價格在印度市場率先推出，預計在1月13日起透過OnePlus印度官網、亞馬遜電商，以及Flipkart線上通路銷售。

至於先前有傳聞的一加首款智慧手錶產品，並未在此次發表內容出現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》