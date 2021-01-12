三星將Galaxy Upcycling計劃延伸到家 透過舊手機打造智慧居家體驗

除了宣布在2021年新款電視產品採用更環保包裝，並且減少一般電池使用量，三星更宣布將原本從內部新創單位C-Lab催生，讓舊款手機有全新應用的Galaxy Upcycling計劃，進一步衍生為全新Galaxy Upcycling at Home計畫，讓更多舊款手機可以透過回收利用成為家中便利的安全監控裝置、聲音感測裝置，或是成為連接智慧裝置的連接設備。

由於目前多數智慧型手機都具備攝影鏡頭、麥克風、光源感應器、趨近感應器、GPS、動態感應器等元件設計，因此在原本的Galaxy Upcycling計劃裡，就是希望將回收利用的手機改造為物聯網裝置，並且應用在各類使用需求。

而此次衍生的Galaxy Upcycling at Home計畫，則是希望將Galaxy Upcycling計畫應用模式帶到居家生活，讓更多使用者能將舊款手機再次利用，例如將手機改造成居家動態感知設備、安全監控攝影機，或是透過聲音識別方式確認小孩是否哭泣，或是水龍頭是否關緊，藉此避免持續汰換累積的舊手機形成浪費，甚至影響環境。

除此之外，三星日前也宣布今年起推出的新款電視產品都會換上更簡單、可回收利用的包裝材質，甚至可讓使用者利用包裝厚紙板打造為「家具」，並且強調減少對環境有影響的油墨印刷，更將原本以電池供電的遙控器改為太陽能充電，藉此減少電池使用率。

甚至在永續經營部分，三星更從著重環保延伸到以人本作為設計理念，其中包含針對色覺辨識障礙者打造SeeColors應用程式，以及在電視加入手語畫面放大功能，或是加入智慧字幕功能，讓聽障者也能順利了解電視播放內容，透過這些設計提升其電視產品的包容性及無障礙使用性。

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