LG將OLED顯示面板帶到專業螢幕及尺寸更小的電視

除了揭曉電視產品，LG也將OLED螢幕應用到針對專業領域使用的電腦螢幕，宣布推出新款UltraFine OLED Pro顯示器。此外，LG也確認將使原本最小尺寸為48吋的OLED電視向下增加42吋規格，預期將使OLED電視能擴展到更多使用需求。

此次推出的新款UltraFine OLED Pro顯示器，將採用31.5吋、4K解析度設計，並且標榜可對應99% DCI-P3廣色域顯示，同時藉由OLED面板顯示特性可對應更明亮且色彩鮮艷的顯示效果。

另外，由於採用極窄邊框設計，因此使用者也能依照需求將兩組或多組UltraFine OLED Pro顯示器並排，藉此對應串接顯示使用模式，或是作為多螢幕輸出使用。

連接埠方面，分別提供一組可同時對應供電的USB-C，以及三組USB-A、兩組DisplayPort與HDMI輸入，至於建議售價則尚未公布，但考量過往UltraFine系列顯示器都不算太便宜，同時幾乎在1000美元以上價位，因此預期新款UltraFine OLED Pro顯示器將不會採用親民價位。

而在OLED電視產品部分，LG也確定將在原本最小採48吋設計規格，向下增加更容易讓人接受使用的42吋規格，預期將可讓OLED電視產品更為普及使用。

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