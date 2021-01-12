LG揭曉全新C1、G1系列OLED電視 加入OLED EVO顯示技術

在日前預告將推出採用Mini LED面板技術打造的QNED系列電視產品後，LG也在以線上形式舉辦的媒體日活動揭曉全新OLED系列電視，分別推出C1系列與G1系列機種。

而新款OLED電視機種會搭載第四代Alpha 9影像處理器，並且透過分析影像內容調整最佳畫質表現，同時在C1系列及G1系列機種也會搭載新款Sound Pro音響技術，將可透過內建音響產生5.1.2聲道，同時可在切換不同頻道時自動調整音量。

另外，在新款G1系列電視更搭載名為OLED EVO的顯示技術，讓電視螢幕能在提供清晰、高畫質情況下讓顯示畫面更為明亮。

至於對應尺寸部分，目前LG僅透露C1將會提供48吋至83吋規格，G1則會提供77吋款式，但預期也會提供目前有越來越多人傾向使用的55吋及65吋規格，使用者可以依照需求選擇將電視透過立架固定，或是將電視懸掛牆上使用。

新款OLED電視產品都會搭載webOS 6.0作業系統，並且將整合LG ThinQ智慧連網平台，以及支援Google Assistant與亞馬遜Alexa數位助理服務，同時在C1系列與G1系列電視裡都會搭載HDMI 2.1連接埠，更加入支援NVIDIA G-Sync、AMD FreeSync，以及可變畫面更新率，讓新款OLED電視也能順利與PC連接使用。

此外，新款C1系列與G1系列也均搭載Game Optimizer功能，並且可支援Google Stadia串流遊戲服務使用，同時也能配合連接PlayStation 5、Xbox Seires X等遊戲主機使用。

LG同時也宣布更新8K OLED機種Z1系列，以及過往Nano Cell系列機種，而此次宣布推出的QLED系列機種則會推出介於65吋至86吋規格。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》