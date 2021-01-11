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Kohler新款衛浴讓使用者洗手後 直接透過手勢關閉水龍頭

聯合新聞網 / 楊又肇

過去將不少智慧技術應用在旗下產品的美國衛浴品牌Kohler，在此次CES 2021宣布推出系列智慧衛浴設備，其中包含藉由嵌入感應元件，讓使用者能在使用衛浴設備時，減少洗手後的雙手因再接觸手把、門板等而被被弄髒情況。

由於許多人洗手後，通常還是會關閉水龍頭，或是開關衛浴內門板，造成原本已經清潔的雙手可能再度被弄髒，因此Kohler今年推出的新款衛浴設備便在內部增加感應元件，方便使用者直接透過手勢開關水龍頭，或是關閉衛浴隔間門板。另外，Kohler在新款馬桶等設施也同樣加入免持設計，讓使用者能盡可能減少上廁所時的手部接觸衛浴設備情況。

而在此次衛浴設備設計部分，更加入源自日式森林浴的設計理念，讓使用者能在家享有高品質且能放鬆身體的泡澡體驗，同藉由檜木材質、淡煙與輕柔燈光營造舒適感受，另外在泡澡過程也能添加精油讓身體更加放鬆，同時讓泡澡後的精神更好。

同時，Kohler今年也計畫與隸屬Belkin的智慧水錶品牌Phyn合作，將推出兩款可供DIY的水流監控系統，其中可藉由Phyn旗下專利技術確認水流狀態，並且在出現漏水情況時，主動告知使用者進行確認或維修。

至於兩款版本差異在於DIY版本可用於單一用水設備，而專業版本則可安裝在居家水流進出端，並且具備自動斷水功能，避免出現漏水情況造成更大影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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