Sony兩款360Reality Audio音響系統現身英國官網 預計春季上市

不久前才透露將在今年春季推出兩款搭載360 Reality Audio音訊技術，型號分別為SRS-RA5000及SRS-RA3000的音響系統，Sony隨即在英國官網放上這兩款音響系統介紹頁面，而外型基本上與過去在CES 2019與CES 2020曾經展示設計。

其中，型號為SRS-RA5000的款式採用7組發聲單體，3組朝上發聲，另外3組則採橫向發聲，剩餘1組則是中置低音發聲單體，而型號為SRS-RA3000的款式，則是採用5組發聲單體，其中2組為高音單體，2組為被動輻射單體，而剩餘1組單體則採全域發聲設計，兩者配色分別以黑色布料搭配銅色框體，以及採灰色布料搭配銀色框體設計。

同時，兩款音響系統均搭載360 Reality Audio音訊技術，除了可配合採相同音訊技術錄製音樂以沈浸聲音形式播放，針對一般音訊內容也能透過演算法達成相近聲音呈現效果。

其他差異部分，則包含SRS-RA5000可透過內建麥克風系統分析所處環境音場，進而讓聲音播放表現最佳化，而SRS-RA3000則不具備實體按鍵操作介面，但是額外加上防潮設計，方便使用者擺放在戶外等位置使用。

功能方面，兩款音響系統都支援藍牙、Wi-Fi連結播放，同時也支援Google Cast與Spotify Connect連結播放，另外更能與Google Assistant、Alexa數位助理服務連動，甚至能與Sony BRAVIA電視連結使用。

而在操作部分，使用者也能透過Sony Music Connect App操作兩款音響系統，同時兩款音響系統也支援音樂內容自動平衡聲音大小，避免在不同歌曲切換播放時會有聲音突然變大，或是過小情形。

Sony計畫在今年春季推出這兩款音響系統，建議售價分別為500英鎊及280英鎊。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》