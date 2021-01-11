Panasonic新款旗艦OLED電視 也透過AI調整最佳畫面表現
如同Sony、三星均在新款電視針對遊戲遊玩需求加入更高畫面更新率等設定，Panasonic在此次CES 2021期間更新的旗艦OLED電視產品JZ2000，也同樣針對遊戲遊玩需求最佳化。
JZ2000區分55吋與65吋機種，兩者均採用OLED顯示面板與HCX Pro AI處理器，藉此讓畫面顯示色彩更為擬真，並且藉由Game Mode Extreme設定選項，藉此降低畫面顯示延遲情況。
同時，配合HDMI 2.1連接埠設計也能對應可變畫面更新率顯示模式，同時也能對應更高畫面更新率，藉此對應諸如PlayStation 5或Xbox Series X對應更高畫面更新率輸出表現。
而在人工智慧技術應用方面，Panasonic採用類似Sony技術，讓此次搭載的HCX Pro AI處理器提升畫面表現，並且能針對影像物件位置調整最佳聲音輸出表現，讓聲音書輸出方位更符合影像呈現內容，藉此提供更沉浸的觀看體驗。
至於螢幕除了採用OLED面板，並且區分55吋與65吋版本之外，Panasonic並未透露具體細節，但確定對應HDR顯示模式、Dolby Vision IQ與HDR10+ Adaptive顯示效果，而聲音部分則對應Dolby ATMOS全景聲技術，同時也強化電視搭載擴音喇叭聲音輸出效果。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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