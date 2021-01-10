聯想公布新款常時連網筆電IdeaPad 5G 與新款Lavie Pro Mobile輕薄筆電

在此次CES 2021開展前，聯想宣布推出多款IdeaPad系列新品，其中包含搭載Qualcomm Snapdragon 8cx處理器的常時連網筆電IdeaPad 5G，以及新款IdeaPad 5 Pro系列機種，而在NEC品牌部分也宣布更新Lavie Pro Mobile輕薄筆電。

IdeaPad 5G約可對應20小時左右的電池續航時間，本身則搭載解析度為1920 x 1080的14吋IPS螢幕，以及8GB記憶體與512GB SSD，整體重量僅為1.18公斤，並且採用Windows 10 on Arm版本作業系統，連網功能則支援5G與4G LTE連接功能，但在Wi-Fi部分則僅支援Wi-Fi 5規格。

而在IdeaPad 5 Pro則提供14吋與16吋版本，處理器也提供Intel第11代Core i7規格，以及AMD即將公布的心款Ryzen處理器，顯示卡部分則可選擇使用NVIDIA MX450獨立顯示卡，或是接下來準備公布的新款GeForce RTX系列顯示卡。

採16:10顯示比例與德國萊茵TUV Rheinland抗藍光認證2的IPS螢幕部分，最高可對應2.8K解析度，並且對應60Hz或90Hz畫面更新率，在16吋機種更可對應120Hz畫面更新率，但最高解析度則僅支援2.5K。

至於在NEC品牌部分，則是宣布更新Lavie Pro Mobile輕薄筆電，其中採用Intel Core i7-1165G7處理器、16GB LPDDR4x記憶體，以及Intel Xe顯示設計，並且採用13.3吋螢幕與六列按鍵排列鍵盤設計，但似乎並未特別說明是否符合Intel EVO設計規範。

另外，聯想此次也宣布推出可將螢幕以90度旋轉的Yoga AiO 7，以及針對視訊通話、進行會議的Tab P11 Android平板裝置。

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