別再問顯卡何時降價？兩個原因表明今年顯卡不只更貴、而且你還買不到

眾多科技硬派網站最近頻頻發出建議，表示現在不是一個組裝高階電腦的好時機。包括Tom's Hardware在11月表示，「現在是打造高階電競主機的最壞時機」，另一家ExtremeTech上個月也這樣說。

不過，如果你以為最壞的時機已經過了，那你就錯了。現在看來，最壞的時間點還沒有到來，有新的風暴正要推動Nvidia或AMD顯卡等零組件價格的飆升，而推動的原因之一，就是川普對中國貿易戰的關稅禁令。

川普中美貿易戰關稅

兩年來，川普對於中國發動的貿易戰中，PC零組件其實也身陷其中。 2018年就有媒體GamersNexus深入分析，由於川普政府試圖徵稅的類別，可能會導致PC零組件出現10%到25%的價格上漲。因此，過去一段時間，蘋果在這方面對川普採取了討好的措施，以避免部分(但不是全部)PC零組件的進口稅，允許它在美國使用從中國進口的元件來製造Mac Pro。

而後來到2019年，PC遊戲玩家也閃過了一波價格上漲的危機。在當時，川普政府給予 「圖形處理模組」和「加速模組」特定豁免，而這些豁免的期限都是去年年底。

隨著2021年一月的到來，任何額外的豁免延期都沒有了，包括顯卡與主機板，也是如此。

根據美國政府的規定，這些PC零組件通常是免徵收進口稅的。不過，隨著2021年開始，在中美貿易戰的規定之下，顯卡和主機板廠商必須想辦法找到額外的25%來支付關稅。

根據The Verge聯繫了各大主要廠商，包括Nvidia、華碩、微星都拒絕就此事發表回應。而技嘉、EVGA、Zotac、XFX、PNY等廠商則是連郵件都沒有回覆。

英特爾則表示，因為英特爾沒有生產大量的主機板或GPU，因此關稅對他們來說幾乎沒有影響。

不過，昨天華碩就開了第一炮，華碩技術產品銷售經理 Juan Jose Guerrero III 近日直接警告消費者，為了反映製造成本的增加，包含營運成本、物流活動和「進口關稅」持續上升，華碩的主機板、顯示卡將會在 2021 年調漲，但他們會努力把幅度調整得合理一些。

現在，更大的問題是，顯卡價格變貴這是暫時的現象，還是永久的現象？

當我們回顧今年的新一代PC顯卡時，免不了要看Nvidia和AMD兩家大廠，你實際上是否能夠以他們的定價買到他們的顯卡？但結論是可悲的，雖然有些人的確可以在店面上買到原價的顯卡，但是從eBay上也可以看出，RTX 3090、3080、3070、3060 Ti、RX 6800 XT或RX 6800的真實價格遠遠超過了官方定價。

下圖就是在2020年耶誕期間，在網路上買到的價格與官方定價的比較。（單位為美元）其中，尤其是AMD的RX 6800系列顯卡，幾乎是一在消費市場出現就秒殺，你根本不用想要在店家可以看到這張卡。

礦工回來了

川普的關稅並不是唯一讓購買GPU變糟的事情。

比特幣價格現在處於歷史高位，先前甚至突破了一枚40000美元，這是有史以來第一次。在過去的一個月裡，Ethereum的價格也已經翻了一倍。

歷史告訴我們，當挖礦賺回購買GPU的成本只要低於一年的情況下，就有機會造成顯卡缺貨的現象。而當上一次比特幣價格暴漲、全球顯卡大缺貨的情況應該大家都還有印象。

但這一次問題更嚴重，首先就是原本GPU供貨就不足，在製造端就沒辦法提供夠多的貨源。再來就是次世代遊戲機PS5、XBX的性能也不足以滿足頂級玩家的需求，像是Cyberpunk 2077 就是明顯的一例。

所以，即使顯卡廠商沒有那25%的關稅，eBay的價格也清楚地表明了，人們願意用多少的錢，去買一張RX6800或是RTX3080。因此，廠商也有可能會推出一張6800或是3080的卡，但是透過搭配更狂的散熱系統跟時脈，然後來收你更高的價錢。

總之，在今年想要等顯卡的價格掉下來，顯然是不可能的事情。

新聞來源：theverge

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》