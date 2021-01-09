售價有望調降！新款入門級iPad規格曝光 外媒：將更輕更薄

蘋果今年會推出哪些新產品，相信很多人都相當好奇。根據外媒爆料，傳2021首次亮相的第9代入門版iPad將採用蘋果2019年推出的第三代iPad Air設計，而iPad Pro外觀則不會有改變。

外媒「MacRumors」報導指出，第9代iPad螢幕尺寸將會保持在10.2吋不變，但會「顯著變薄」，當前第8代的厚度為7.5mm，第9代則會調整為6.3mm，因為機身變薄，與目前的490克相比，重量也有望減輕成460克。

報導也提到，隨著蘋果拒絕轉換成USB-C，充電埠將繼續維持 Lightning，設備仍將採用Home鍵設計，螢幕解鎖維持使用Touch ID。另外也指出新一代iPad Pro螢幕和外觀不會有變化，但是採用A系列晶片，性能可能會「顯著提升」。

有傳言稱，新款iPad的價格可能會降低，蘋果可能會以299美元(約台幣8,449元)而不是329美元(約台幣9,297元)的價格販售，據傳，今年春季新一代的iPad可能會亮相，但這僅是樂觀預測，因為第8代的iPad才在去年9月發表而已。