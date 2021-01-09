Bose公布旗下首款真無線運動耳機Sport Open Earbuds

繼去年推出旗下首款支援降噪功能的真無線耳機QuietComfort Earbuds後，Bose在CES 2021正式展開前宣布推出同樣採真無線形式設計的運動耳機Sport Open Earbuds，並且藉由先前在Frames系列音樂眼鏡採用Open Audio技術，讓Sport Open Earbuds能以開放配戴形式聆聽音樂，同時能確保聽見周遭環境聲音。

Sport Open Earbuds採用耳掛配戴結構設計，讓耳機在運動過程不會輕易從耳朵掉落，而採用開放配戴使用形式，自然也不會提供聲音降噪效果，加上會讓使用者同時聽見周遭環境聲音，避免過於封閉結構造成使用者無法藉由環境聲音判斷行進間是否安全。

依照Bose說明，Sport Open Earbuds採16mm動圈單體設計，搭配偶極傳導技術，透過指向方式將透過空氣傳遞的聲音送進耳朵聆聽，耳機材質則採用工業級熱塑外殼，麥克風則提供降噪收音效果。

耳機本身提供IPX4等級防水效果，單邊耳機重量為14公克，並且可透過左側按鍵呼叫配對手機的數位助理服務，右側按鍵則對應開、關機，以及音樂播放與暫停，或是在來電時對應接聽及掛斷功能。

至於連接方式則是透過藍牙5.1規範，最長電池續航時間可達8小時，另外雖然提供收納盒配件，但耳機仍需配合額外充電配件才能補充電力，對應30分鐘可充入3小時續航電力，而在2小時內則可將耳機電力充滿。

建議售價方面，Sport Open Earbuds將以199.95美元價格銷售，預計在今年1月中旬供貨。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》