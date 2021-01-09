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Dell針對疫情需求打造多款居家工作用螢幕 搭載Microsoft Teams快速鍵

聯合新聞網 / 楊又肇

針對近期疫情影響，進而產生的居家工作使用需求，Dell在此次CES 2021宣布推出多款顯示器產品，其中包含鎖定視訊會議使用需求設計款式，以及40吋設計的超寬比例曲面螢幕

在針對視訊會議使用需求打造的螢幕機種，分別區分24吋、27吋與34吋規格，其中都在螢幕搭載Microsoft Teams快速鍵、自動彈出設計的500萬畫素視訊鏡頭，並且配置兩組5W輸出功率的立體聲喇叭與降噪麥克風，其中視訊鏡頭更搭載紅外線感應器，支援微軟Windwos Hello功能。

此外，螢幕部分也搭載USB-C、RJ-45網路連接孔等設計，尺寸規格差異則區分Full HD、QHD平面螢幕設計，以及採WQHD解析度的曲面螢幕規格，而建議售價則分別是520美元、720美元與1150美元。

而針對進一步工作使用需求，Dell同步推出的新款55吋與65吋螢幕則是針對會議室環境打造，加入多達20點觸控與手掌觸控識別功能，預期可讓企業取代傳統會議室白板，藉此讓開會討論可以更直覺。

另外，採40吋、WUHD解析度與21:9顯示比例的新款UltraSharp曲面顯示器U4021QW，可讓使用者更方便進行多工作業，建議售價則是2100美元。

U4021QW搭載兩組9W輸出功率的立體聲喇叭，以及整合Thunderbolt及USB-C連接埠，以及RJ-45網路線孔，本身也支援KVM自動切換功能，讓使用者能透過單組鍵盤、滑鼠對應兩台同時連接螢幕顯示的PC裝置。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Dell 螢幕

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