Dell更新搭載Intel第11代Core處理器的筆電機種 加入vPro功能

在CES 2021正式開始前，Dell宣布推出新款Latitude 9000系列筆電，分別包含Latitude 9420與Latitude 9520，另外也推出可選15吋等規格的Latitude 7520，以及採用環保材質打造的Latitude 5000系列與入門機種Precision 3560。

其中，Latitude 9000系列筆電加入名為SafeShutter的自動關閉鏡頭設計，可跟著視訊會議軟體設定狀態自動透過實體擋板遮蓋鏡頭，僅在使用者選擇開啟時候打開，避免視訊鏡頭在使用者未察覺情況下開啟錄影功能。

而配合近期疫情影響，造成越來越多人透過線上形式討論工作事宜，因此Latitude 9000系列筆電也搭載麥克風專屬靜音按鍵，讓使用者能快速關閉或開啟麥克風錄音功能。

至於硬體規格方面，Latitude 9000系列筆電將會採用搭載vPro功能的Intel第11代Core處理器，並且在機身設計提供傳統筆電與2 in 1形式設計，在Latitude 9520還加入eSIM設計，讓使用者能透過5G或4G網路連接上網。

此次公布新機中，還額外推出加入15吋、4K UHD或Full HD解析度規格的Latitude 7520，以及採用環保材質打造的Latitude 5000系列機種，並且推出定位入門工作機的Precision 3560與針對企業打造的小型OptiPlex PC系列。

Latitude 9420將會在今年春季推出，建議售價為1949美元起跳，而Latitude 9520具體上市資訊則尚未確認。

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