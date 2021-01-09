第一款採用QLED面板的筆電 三星推出Galaxy Chromebook 2

去年在CES 2020宣布推出以Project Athena設計打造的Galaxy Chromebook後，三星今年則是在CES 2021宣布推出後繼機種Galaxy Chromebook 2，並且成為第一款採用QLED顯示面板的筆電產品。

Galaxy Chromebook 2基本上延續先前設計，但是將原本搭載4K OLED更改為Full HD設計的13.3吋QLED面板，藉此對應更亮且更鮮豔的色彩顯示效果，機身則維持採用2 in 1形式設計，螢幕也能對應360度翻轉使用體驗，厚度則僅為13.9mm，重量約為1.23公斤。

至於處理器則採用Intel第10代Core i3-10110U處理器，或是採用Celeron 5205U處理器，LPDDR3記憶體則區分4GB或8GB容量，儲存容量則區分64GB或128GB，並且可透過micro SD記憶卡擴充，電池則採用45.5Wh規格。

其他設計，則包含搭載TPM安全晶片，支援手寫筆應用功能，並且搭載Wi-Fi 6、藍牙5.0連接功能，同時搭載兩組USB-C，以及支援麥克風與耳機使用的3.5mm音訊孔，內建立體聲喇叭則可藉由Smart AMP將輸出聲音放大。

作業系統則是採用Google Chrome OS，並且相容使用Google Play Store服務，讓使用者能下載Android平台App擴充筆電功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》