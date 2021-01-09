LG今年所有智慧電視 將換上新介面設計的webOS 6.0

LG預告接下來在CES 2021期間推出的新款智慧電視都會搭載新版webOS 6.0，同時也透露新版操作介面將會採用全新風格，並且整合Google Assistant及Alexa數位助理服務。

新版操作介面相比過往設計，將會採用大量矩形圖像，同時也會導入ThinQ連動功能，以及Google Assistant與Alexa數位助理服務。

而新版操作介面也會顯示影片相關資訊，方便使用者快速瀏覽影片資訊，藉此決定是否觀看。

另外，新版遙控器也會加入NFC功能，讓使用者能快速透過感應方式將手機觀看內容投放到電視播放。

目前新版webOS 6.0操作介面都會預載與今年推出的4K、8K電視產品，理論上也會開放舊款電視升級，但目前還不確定具體時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》