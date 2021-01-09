快訊

廢奴畫像前的邦聯旗：美國會陷落「超時空衝擊照」

嗆女外送員的台中富王鴨肉店「毛齊哥」 現身鞠躬道歉了

LG今年所有智慧電視 將換上新介面設計的webOS 6.0

聯合新聞網 / 楊又肇

LG預告接下來在CES 2021期間推出的新款智慧電視都會搭載新版webOS 6.0，同時也透露新版操作介面將會採用全新風格，並且整合Google Assistant及Alexa數位助理服務。

新版操作介面相比過往設計，將會採用大量矩形圖像，同時也會導入ThinQ連動功能，以及Google Assistant與Alexa數位助理服務。

而新版操作介面也會顯示影片相關資訊，方便使用者快速瀏覽影片資訊，藉此決定是否觀看。

另外，新版遙控器也會加入NFC功能，讓使用者能快速透過感應方式將手機觀看內容投放到電視播放。

目前新版webOS 6.0操作介面都會預載與今年推出的4K、8K電視產品，理論上也會開放舊款電視升級，但目前還不確定具體時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

LG 智慧家電

延伸閱讀

計算失準！日本確診數打破AI預期 網友酸：Google手下留情

磨刀霍霍向「尖牙」：Google被美國政府提起反壟斷訴訟

權證／敬鵬、信驊 優選長天期

他GOOGLE街景搜老家…意外曝亡父溫柔舉動 網友鼻酸：撼動人心

相關新聞

可當遊戲掌機使用 NEC Lavie Mini概念PC現身

相較Dell在去年的CES 2020提出概念PC設計「Concept UFO」，聯想也藉由NEC品牌推出名為Lavie Mini的概念PC設計，不僅可作為一般筆電使用，還能當作智慧顯示器或平板使用，甚至也可當作可遊玩遊戲的掌機。

宏碁推Chromebook新品 3款新電競螢幕攻宅經濟商機

電腦品牌廠宏碁今天發表Chromebook Spin 514筆電，首度搭載AMD Ryzen行動處理器及AMD Rade...

搭載Intel尚未公布的11代Core H處理器 宏碁推出新款Nitro 5系列遊戲筆電

在CES 2021尚未正式開始前，宏碁先宣布更新Nitro 5系列遊戲筆電，並且搭載Intel尚未對外公布、採標準電壓設計的第11代Core H系列處理器。

三星：今年將推多款Micro LED電視新品

韓國三星電子在CES 2021展前，於今（7）日凌晨首次以線上形式舉行First Look線上記者會，搶先發表2021年...

郭明錤：Apple Glass和AirTag藍牙追蹤器今年有機會亮相

2021 年到來，Apple 會推出哪些值得注意的新品呢？除了 Apple M1 MacBook、iPhone 13 系列、iPad 之外，天風國際證券分析師郭明錤透露 AirTag 藍牙追蹤器和一款 AR 擴增實境新品將在 2021 年發表，其中的 AR 擴增實境產品據傳很可能是已經謠傳多年的 Apple Glass 蘋果眼鏡。

華碩再推低於1公斤的輕薄筆電 電池續航力長達17小時

相較企業應用的商務筆電ExpertBook B9400CE，華碩此次推出的ZenBook 14 Ultralight (UX435EGL)輕薄筆電，主要鎖定消費市場使用需求，同樣以鎂合金材質打造機身，讓全機重量控制在995公克，最高可搭載Intel第11代Core i7處理器，並且配置NVIDIA GeForce MX450獨立顯示卡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。