快訊

廢奴畫像前的邦聯旗：美國會陷落「超時空衝擊照」

嗆女外送員的台中富王鴨肉店「毛齊哥」 現身鞠躬道歉了

LG節能變頻熱泵熱水器結合連網功能 能源效率可達A++級

聯合新聞網 / 楊又肇

LG在此次CES 2021期間宣布推出結合ThinQ智慧功能的節能變頻熱泵熱水器，同時也宣布系列由設計師打造的家具概念家電系列。

其中採雙迴轉變頻壓縮機設計的節能變頻熱泵熱水器，可透過冷媒壓縮與循環過程產生的凝結熱將冷水加熱，相較傳統熱水器約可在一年內節省約74%用電量，並且強調壓縮機與儲水桶可對應長達10年的保固使用壽命。

此次推出的熱水器區分200公升與270公升兩種容量規格，分別對應A+級與A++級別能源效率，並且透過空氣熱降低整體用電量，同時透過內部熱泵與加熱系統確保熱水可穩定供應。

而熱水器更具備Wi-Fi連網功能，可對應LG旗下ThinQ智慧連接功能，分別可透過Android或iOS裝置遠端控管，並且即時提醒運作狀態，或是針對使用問題進行診斷，更可透過App即時確認水溫，以及預約運作。

新款變頻熱泵熱水器同樣採時尚現代化設計，並且與LG頂級家電風格呼應，預計在今年第一季率先在歐洲與北美地區推出。

另外，LG也宣布推出由設計師打造的系列家具概念家電，讓LG旗下包含InstaView敲敲看門中門冰箱、冷凍冷藏兩用冰箱、微波爐、洗碗機、淨水器、WashTower洗衣機，以及Styler蒸氣電子衣櫥可自行混搭諸如不鏽鋼、玻璃、金屬及FENIX奈米智慧材質，或是充滿現代感的簡約配色風格，藉此融入各類居家環境。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

冰箱 LG

延伸閱讀

打開阿嬤冰箱見「4活體」她嚇壞 網驚：還好家中長輩吃素

聯發科2款Wi-Fi裝置入選國際Wi-Fi 6E標準認證測試平台

LG敲敲看門中門冰箱可透過聲控開啟 加入紫外線消毒飲水功能

天冷熱水器易傳意外 新北消防提醒：熱水器安裝有補助

相關新聞

可當遊戲掌機使用 NEC Lavie Mini概念PC現身

相較Dell在去年的CES 2020提出概念PC設計「Concept UFO」，聯想也藉由NEC品牌推出名為Lavie Mini的概念PC設計，不僅可作為一般筆電使用，還能當作智慧顯示器或平板使用，甚至也可當作可遊玩遊戲的掌機。

宏碁推Chromebook新品 3款新電競螢幕攻宅經濟商機

電腦品牌廠宏碁今天發表Chromebook Spin 514筆電，首度搭載AMD Ryzen行動處理器及AMD Rade...

搭載Intel尚未公布的11代Core H處理器 宏碁推出新款Nitro 5系列遊戲筆電

在CES 2021尚未正式開始前，宏碁先宣布更新Nitro 5系列遊戲筆電，並且搭載Intel尚未對外公布、採標準電壓設計的第11代Core H系列處理器。

三星：今年將推多款Micro LED電視新品

韓國三星電子在CES 2021展前，於今（7）日凌晨首次以線上形式舉行First Look線上記者會，搶先發表2021年...

郭明錤：Apple Glass和AirTag藍牙追蹤器今年有機會亮相

2021 年到來，Apple 會推出哪些值得注意的新品呢？除了 Apple M1 MacBook、iPhone 13 系列、iPad 之外，天風國際證券分析師郭明錤透露 AirTag 藍牙追蹤器和一款 AR 擴增實境新品將在 2021 年發表，其中的 AR 擴增實境產品據傳很可能是已經謠傳多年的 Apple Glass 蘋果眼鏡。

華碩再推低於1公斤的輕薄筆電 電池續航力長達17小時

相較企業應用的商務筆電ExpertBook B9400CE，華碩此次推出的ZenBook 14 Ultralight (UX435EGL)輕薄筆電，主要鎖定消費市場使用需求，同樣以鎂合金材質打造機身，讓全機重量控制在995公克，最高可搭載Intel第11代Core i7處理器，並且配置NVIDIA GeForce MX450獨立顯示卡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。