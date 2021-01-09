LG節能變頻熱泵熱水器結合連網功能 能源效率可達A++級

LG在此次CES 2021期間宣布推出結合ThinQ智慧功能的節能變頻熱泵熱水器，同時也宣布系列由設計師打造的家具概念家電系列。

其中採雙迴轉變頻壓縮機設計的節能變頻熱泵熱水器，可透過冷媒壓縮與循環過程產生的凝結熱將冷水加熱，相較傳統熱水器約可在一年內節省約74%用電量，並且強調壓縮機與儲水桶可對應長達10年的保固使用壽命。

此次推出的熱水器區分200公升與270公升兩種容量規格，分別對應A+級與A++級別能源效率，並且透過空氣熱降低整體用電量，同時透過內部熱泵與加熱系統確保熱水可穩定供應。

而熱水器更具備Wi-Fi連網功能，可對應LG旗下ThinQ智慧連接功能，分別可透過Android或iOS裝置遠端控管，並且即時提醒運作狀態，或是針對使用問題進行診斷，更可透過App即時確認水溫，以及預約運作。

新款變頻熱泵熱水器同樣採時尚現代化設計，並且與LG頂級家電風格呼應，預計在今年第一季率先在歐洲與北美地區推出。

另外，LG也宣布推出由設計師打造的系列家具概念家電，讓LG旗下包含InstaView敲敲看門中門冰箱、冷凍冷藏兩用冰箱、微波爐、洗碗機、淨水器、WashTower洗衣機，以及Styler蒸氣電子衣櫥可自行混搭諸如不鏽鋼、玻璃、金屬及FENIX奈米智慧材質，或是充滿現代感的簡約配色風格，藉此融入各類居家環境。

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