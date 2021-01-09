Sony計畫今年春季推出兩款支援360 Reality Audio音訊技術的音響

Sony在CES 2019以音響形式展示360 Reality Audio音訊技術後，雖然一開始先應用在耳機、手機與串流影音服務，在此次CES 2021期間終於宣布將在今年春季推出搭載此項音訊技術的音響系統，另外也計畫擴大此項音訊技術應用市場生態，預計在今年1月底對外開放創作工具資源，同時也計畫在年底與業者合作應用此項音訊技術的演唱會影片製作。

依照Sony說明，旗下首款搭載360 Reality Audio音訊技術的音響系統，型號分別是SRS-RA5000與SRS-RA3000，並且支援Wi-Fi連網功能，但其他資訊則尚未對外公布。

目前Sony已經將360 Reality Audio音訊技術帶到耳機、手機，以及串流影音服務，未來也計畫持續擴展360 Reality Audio音訊技術應用市場生態，因此接下來將會在1月底對外開放運用360 Reality Audio音訊技術的音樂創作工具，藉此吸引更多音樂創作者透過此項技術打造富有真實音場表現的作品。

另外，Sony更計畫在年底與業者合作將360 Reality Audio音訊技術應用在更多演唱會影片，例如在與Nugs.net合作之下，將於1月12日透過瑞典創作歌手Zara Larson的音樂影片作為展示，藉此吸引更多業者採用360 Reality Audio音訊技術重現演唱會現場氣氛。

在後續發展中，Sony也準備針對耳機、手機、車載音響等裝置提供360 Reality Audio音訊技術認證，將使此項音訊技術成為未來音樂主要使用模式。

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