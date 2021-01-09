Sony更新BRAVIA系列電視 全新感知處理器讓色彩更符合預期觀看效果

在LG、三星接連揭曉即將推出的新款電視產品後，Sony也公布即將在CES 2021期間推出的BRAVIA系列電視機種，其中更在所有高階4K、8K電視加入120Hz畫面更新率、可變畫面更新率 (VRR)、自動低延遲模式，以及eARC傳輸規格，顯然是為了讓使用者能有更好觀看體驗，同時也能配合去年推出的PlayStation 5用於遊戲體驗。

除此之外，Sony也藉由全新採用的感知處理器Cognitive Processor XR，讓電視能模擬人腦感知模式，藉此讓電視最終呈現顯色效果更貼近預期觀看效果。

而聲音部分也延續先前Sound-from-Picture Reality設計，讓聲音產生位置能與螢幕顯示圖像相符，藉此讓使用者能有更沉浸感受。

另外，在全新Master系列機種，同樣也加入可隨室內環境光源自動調整電視白平衡等設定功能，並且透過搭載新款鋁製隔熱罩，讓OLED機種螢幕亮度再次提升，藉此趕上LED面板機種亮度表現。

至於作業系統一樣搭載Android TV，並且加入與蘋果合作的Apple TV App等服務。搭載Cognitive Processor XR感知處理器的機種，將會額外搭載與Sony Pictures Entertainment合作的BRAVIA CORE服務，分別提供Sony Pictures Entertainment經典電影作品，以及諸多IMAX電影內容，並且提供貼近藍光影音般的串流播放效果。

此次推出機種，包含提供85吋與75吋的Mater 8K LED機種Z9J系列，以及提供83吋、65吋與55吋的Master 4K OLED機種A90J系列，以及區分77吋、65吋與55吋的Master 4K OLED機種A80J系列。

在高階4K LCD機種，則提供包含85吋、75吋與65吋的X95J系列，以及包含100吋的X92系列，另外也推出包含75吋、65吋、55吋及50吋的X90J系列。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》