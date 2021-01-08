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宏碁推Chromebook新品 3款新電競螢幕攻宅經濟商機

中央社 / 台北8日電
宏碁推出全新Chromebook Spin 514 首度搭載AMD行動處理器。 圖／宏碁提供
宏碁推出全新Chromebook Spin 514 首度搭載AMD行動處理器。 圖／宏碁提供

電腦品牌廠宏碁今天發表Chromebook Spin 514筆電，首度搭載AMD Ryzen行動處理器及AMD Radeon顯示技術，力拚擴大市占；另推出3款全新電競螢幕，搶攻宅經濟娛樂商機。

宏碁表示，Chromebook Spin 514是宏碁首款採用最新一代高效AMD Ryzen行動處理器的Chromebook，能提升開機速度及電池續航力，AMD Radeon顯示技術可提升遊戲、串流及內容創作體驗，機身採可360度翻轉設計，主打居家辦公使用者。

宏碁今天也發表Predator及Nitro系列3款全新電競螢幕，其中一款具備275Hz可超頻螢幕更新率，能提供更流暢的畫面，主打專業級遊戲玩家。

市場研究機構TrendForce表示，2020年Chromebook出貨量達2960萬台、年增74%，但多數教育市場需求仍未被滿足，加上中南美洲與亞太地區的國家也陸續引進，使整體需求達到高峰。

TrendForce預估，2021年Chromebook出貨量可望突破4000萬台、年增約37%，在Google積極布局下，不排除全年出貨量仍有上修可能。

Chromebook 宏碁

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