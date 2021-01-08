搭載Intel尚未公布的11代Core H處理器 宏碁推出新款Nitro 5系列遊戲筆電

在CES 2021尚未正式開始前，宏碁先宣布更新Nitro 5系列遊戲筆電，並且搭載Intel尚未對外公布、採標準電壓設計的第11代Core H系列處理器。

此次宣布推出的兩款Nitro 5系列遊戲筆電AN515-56-57YH與AN515-56-72KT，均搭載15.6吋、Full HD解析度的IPS面板設計，但後者採用高達144Hz的畫面更新率規格。

硬體規格方面，AN515-56-57YH採用Intel Core i5-11300H處理器、8GB DDR4記憶體，以及512GB PCIe NVMe SSD，AN515-56-72KT則搭載Core i7-11370H處理器、16GB DDR4記憶體，以及512GB PCIe NVMe SSD，兩者均搭配採用4GB GDDR6顯示記憶體的NVIDIA GeForce GTX 1650獨立顯示卡，並且支援Intel Wi-Fi 6 AX 201 (2x2)與藍牙5.0連接功能。

兩款筆電主要鎖定預算有限的遊戲玩家，而更多Predator系列遊戲筆電，預期會在後續對外公布。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》