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LG gram系列筆電加入EVO設計認證 待機時間拉長至19.5小時

聯合新聞網 / 楊又肇

在此次CES 2021期間，LG宣布將旗下gram系列輕薄筆電換上Intel第11代Core系列處理器，同時也獲得Intel EVO設計認證，其中更將原本的15吋機種更改為16吋設計，並且維持提供14吋與17吋，以及較小尺寸機種提供2 in 1設計選項。

由於獲得Intel EVO設計認證，意味新款gram系列在電力續航、運算效能表現均有提升，並且加入快速喚醒、電池快充等技術，而LG更進一步將全系列機種螢幕換成16:10顯示比例，同時採用更窄邊框設計，螢幕也採99% DCI-P3廣色域顯示設計，全系列機種一樣符合美國軍規耐用設計標準US Military Standard 810G。

除了17吋規格僅提供傳統筆電設計，其餘14吋與16吋機種均額外提供支援Wacom AES 2.0手寫觸控的2 in 1設計，同時僅14吋機種採用較小的72Whr電池規格，其他尺寸規格則均搭載80Whr電池容量，讓續航時間最高可達19.5小時。

至於機身重量則分別控制在1.35公斤、1.19公斤與999公克，即便14吋機種重量並不算業界最輕，但在16吋與17吋機種的重量表現，明顯已經超越許多廠商所設計筆電重量。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

LG 筆電

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