HDMI協會將強制要求超高速HDMI 2.1傳輸線取得認證

HDMI聯盟在2017年宣布推出HDMI 2.1版技術規範後，終於在今年開始推動超高速HDMI 2.1傳輸線 (Ultra High Speed HDMI 2.1 Cables)強制性認證計畫，藉此讓消費者更容易識別符合HDMI 2.1規範使用的連接線材。

在HDMI 2.1規範裡，標榜能對應高達8K@60Hz、4K@120Hz螢幕更新率，以及原生高動態對比HDR顯示內容，同時傳輸頻寬可達48Gbps，因此在對應線材設計規範也必須符合相同要求。

而在去年提出超高速HDMI傳輸線認證計畫，讓對應HDMI連接的傳輸線能穩定支援超高速傳輸頻寬，HDMI聯盟此次則是配合HDMI 2.1設計規範，針對對應HDMI 2.1規格的傳輸線要求必須符合相關認證，並且進一步將傳輸線可使用長度增加，方便使用者連接裝置。

符合此項認證計畫的傳輸線，將可完整對應HDMI 2.1規範功能，其中包含支援穩定8K影片內容傳輸、對應HDR、可變重新整理速率 (Variable Refresh Rate；VRR)、自動低延遲模式 (Auto Low Latency Mode；ALLM)，以及快速畫面傳輸 (Quick Frame Transport；QFT)，同時線材也能對應48Gbps傳輸頻寬，並且不受Wi-Fi、藍牙等射頻干擾。

另外，HDMI協會也計畫推動傳輸線供電設計，讓裝置可直接透過HDMI連接埠供電運作，無須額外連接電源線。

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