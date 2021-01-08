快訊

1936柏林奧運的認同衝擊：首位參與奧運的台人張星賢

臉書IG封鎖川普帳號到交接 祖克柏：讓他繼續用風險太大

HDMI協會將強制要求超高速HDMI 2.1傳輸線取得認證

聯合新聞網 / 楊又肇

HDMI聯盟在2017年宣布推出HDMI 2.1版技術規範後，終於在今年開始推動超高速HDMI 2.1傳輸線 (Ultra High Speed HDMI 2.1 Cables)強制性認證計畫，藉此讓消費者更容易識別符合HDMI 2.1規範使用的連接線材。

在HDMI 2.1規範裡，標榜能對應高達8K@60Hz、4K@120Hz螢幕更新率，以及原生高動態對比HDR顯示內容，同時傳輸頻寬可達48Gbps，因此在對應線材設計規範也必須符合相同要求。

而在去年提出超高速HDMI傳輸線認證計畫，讓對應HDMI連接的傳輸線能穩定支援超高速傳輸頻寬，HDMI聯盟此次則是配合HDMI 2.1設計規範，針對對應HDMI 2.1規格的傳輸線要求必須符合相關認證，並且進一步將傳輸線可使用長度增加，方便使用者連接裝置。

符合此項認證計畫的傳輸線，將可完整對應HDMI 2.1規範功能，其中包含支援穩定8K影片內容傳輸、對應HDR、可變重新整理速率 (Variable Refresh Rate；VRR)、自動低延遲模式 (Auto Low Latency Mode；ALLM)，以及快速畫面傳輸 (Quick Frame Transport；QFT)，同時線材也能對應48Gbps傳輸頻寬，並且不受Wi-Fi、藍牙等射頻干擾。

另外，HDMI協會也計畫推動傳輸線供電設計，讓裝置可直接透過HDMI連接埠供電運作，無須額外連接電源線。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

華碩再推低於1公斤的輕薄筆電 電池續航力長達17小時

華碩推新品ZenBook 14 Ultralight 輕巧亮相

湖南漆黑啟示錄…城市供電警報大響

搭載Fire OS作業系統 亞馬遜以自有品牌進攻印度智慧電視市場

相關新聞

可當遊戲掌機使用 NEC Lavie Mini概念PC現身

相較Dell在去年的CES 2020提出概念PC設計「Concept UFO」，聯想也藉由NEC品牌推出名為Lavie Mini的概念PC設計，不僅可作為一般筆電使用，還能當作智慧顯示器或平板使用，甚至也可當作可遊玩遊戲的掌機。

搭載Intel尚未公布的11代Core H處理器 宏碁推出新款Nitro 5系列遊戲筆電

在CES 2021尚未正式開始前，宏碁先宣布更新Nitro 5系列遊戲筆電，並且搭載Intel尚未對外公布、採標準電壓設計的第11代Core H系列處理器。

三星：今年將推多款Micro LED電視新品

韓國三星電子在CES 2021展前，於今（7）日凌晨首次以線上形式舉行First Look線上記者會，搶先發表2021年...

郭明錤：Apple Glass和AirTag藍牙追蹤器今年有機會亮相

2021 年到來，Apple 會推出哪些值得注意的新品呢？除了 Apple M1 MacBook、iPhone 13 系列、iPad 之外，天風國際證券分析師郭明錤透露 AirTag 藍牙追蹤器和一款 AR 擴增實境新品將在 2021 年發表，其中的 AR 擴增實境產品據傳很可能是已經謠傳多年的 Apple Glass 蘋果眼鏡。

華碩再推低於1公斤的輕薄筆電 電池續航力長達17小時

相較企業應用的商務筆電ExpertBook B9400CE，華碩此次推出的ZenBook 14 Ultralight (UX435EGL)輕薄筆電，主要鎖定消費市場使用需求，同樣以鎂合金材質打造機身，讓全機重量控制在995公克，最高可搭載Intel第11代Core i7處理器，並且配置NVIDIA GeForce MX450獨立顯示卡。

天風證券郭明錤：蘋果今年將推AirTags與AR頭戴裝置

天風證券分析師郭明錤在稍早公布分析報告中表示，蘋果預計今年會推出傳聞許久的藍牙定位裝置AirTags，以及旗下首款擴增實境應用裝置。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。