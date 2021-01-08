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可當遊戲掌機使用 NEC Lavie Mini概念PC現身

聯合新聞網 / 楊又肇

相較Dell在去年的CES 2020提出概念PC設計「Concept UFO」，聯想也藉由NEC品牌推出名為Lavie Mini的概念PC設計，不僅可作為一般筆電使用，還能當作智慧顯示器或平板使用，甚至也可當作可遊玩遊戲的掌機。

依照說明，Lavie Mini採用8吋、解析度為1920 x 1200的觸控螢幕設計，搭載Intel第11代Core i7-1180G7處理器，以及16GB LPDDR4x 4266MHz記憶體與256GB M.2 SSD，另外也配置兩組USB-C 3.1連接埠，而底部鍵盤則採用圓形按鍵設計，同時下緣更配置光觸控感應元件，藉此作為觸控板使用。

Lavie Mini在一般情況下可當作一般筆電使用，當把鍵盤往後折放，則可讓Lavie Mini變成智慧顯示器或平板使用，搭配左右兩組控制手把則可變成掌機。此外，聯想也計畫針對Lavie Mini提供Dock配件，藉此增加額外USB連接埠數量，同時也能配合連接至電視畫面，以最高4K@60fps形式顯示遊戲畫面。

不過，目前Lavie Mini仍處於概念設計階段，因此就像是Dell提出的概念設計一樣，暫時未確認是否計畫讓此項設計成為正式產品。

由於處理器製程持續縮減，同時顯示效能也能以更低電功耗驅動，使得Lavie Mini這樣的設計得以實現。而接下來如果有更多品牌也推出類似產品，或許未來將會讓此類產品成為主流應用設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 Dell 筆電

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