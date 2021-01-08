LG敲敲看門中門冰箱可透過聲控開啟 加入紫外線消毒飲水功能

除了宣布將推出新款QNED系列電視產品，LG在此次CES 2021也準備展示全新白色家電，其中包含新款加入UVnano安心飲用技術與聲控操作的InstaView敲敲看門中門冰箱，以及結合自動集塵充電功能的無線手持吸塵器CordZeroThinQ A9 K+。

在此次更新的InstaView敲敲看門中門冰箱，不僅維持在玻璃面板輕敲即可自動點亮冰箱內部，並且讓使用者快速瀏覽冰箱內部存放物品，藉此降低冰箱頻繁開關造成耗電的情況，此次更將玻璃面積增加23%，讓使用者更方便確認冰箱放置物品。

此外則是加入過去用於高階飲水機產品的UVnano安心飲用技術，透過紫外線消毒，讓使用者能放心飲用冰箱冰飲霸所製作飲用水。

同時，在過去結合數位助理互動設計中，此次更加入聲控操作功能，當說出「打開冰箱」關鍵字詞，即可自動開啟冰箱，或是進一步協助使用者確認冰箱製冰或飲水機運作狀況，甚至也能進一步播報使用者當日安排行程。

而去年應用在InstaView法式對開冰箱的Craft Ice冰球製冰器，此次則是開始應用在InstaView敲敲看門中門對開式冰箱。

至於此次更新的無線手持吸塵器CordZeroThinQ A9 K+，則是在充電座加上自動集塵功能，當使用者將吸塵器放回充電座時，充電座就會自動執行集塵功能，並且繼續幫吸塵器充電，藉此減少使用者直接接觸到灰塵機率，讓清掃變得更加簡單。

另外，新款充電座也能透過觸控螢幕調整清潔模式設定，並且能輕易收納CordZeroThinQ A9 K+及六種吸頭配件，並且維持簡潔外觀。

針對清潔地板部分，CordZeroThinQ A9 K+搭載可在幾秒內輕鬆轉換吸塵或濕拖模式的吸頭設計，同樣也採用One Touch一鍵啟動電源鍵、可更換雙電池，以及可水洗濾網組，藉此讓地板清潔更加容易。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》