Sony將旗下Crystal LED模組化螢幕 拼接當作電影佈景使用

相較三星近年以Micro LED模組化螢幕拼接成大尺寸螢幕，並且分別進入商用及消費市場發展後，Sony也準備將旗下同樣以模組化拼接使用的Crystal LED螢幕用於電影拍攝。

Sony的Crystal LED螢幕是在2012年提出，並且在2017年才宣布投入市場應用，初期主要還是用於商業展示使用需求。

而在此次CES 2021期間，Sony宣布將以Crystal LED螢幕拼接成巨型背景，讓許多在近期疫情影響下，無法出外景拍攝的電影能藉此繼續拍攝。

這次宣布推出的B系列 (ZRD-B12A/B15A)與C系列 (ZRD-C12A/C15A)規格，一樣採無邊框形式拼接使用模式，並且提供1000000:1對比表現，另外也支援HDR、120fps顯示速率與3D顯示效果最佳化，本身則是透過X1 for CLED影像處理器驅動顯示。

其中B系列更與Sony影業合作開發，在亮度可達1800 cd/m2的表現中加入抗反光設計，藉此可在電影拍攝過程中充當背景。至於C系列的顯示亮度則相對較低，主要用於充當一般背景顯示需求，例如用於大樓或室內裝飾等。

類似作法，先前ILM劇組便搭建一組直徑達75英呎、高20英呎，並且以270度弧度呈現的環狀LED牆面，加上同樣以LED構成的天頂，同時透過Unreal遊戲引擎呈現虛擬背景，讓劇組人員能在不出外景情況下維持影劇拍攝，更可讓背景搭建更換效率提高。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》