蘋果針對迎接農曆新年地區 推出AirPods Pro牛年限量款
因應農曆新年即將來到，蘋果針對台灣、香港、中國、新加坡、馬來西亞等地區推出AirPods Pro牛年限量款，同時也規劃一系列蘋果產品作為新春賀禮。
AirPods Pro牛年限量款在外盒部分加上紅色牛年印記，並且在充電盒上以雷彫刻上相同印記圖像，建議售價則是新台幣7990元。
而功能方面，AirPods Pro牛年限量款一樣支援「空間音訊」(Spatial Audio)效果，以及「自動切換」(Automatic Switching) 功能，另外本身也同樣支援主動降噪，以及可同時聽見播放音樂與環境聲音的通透模式。
除了可選擇牛年限量款，消費者也能選擇透過免費雷雕服務鐫刻不同圖像，甚至也能選擇其他十二生肖圖像。
另外，蘋果也配合即將到來的農曆新年，分別在台灣等地區規劃一系列蘋果產品作為新春賀禮，其中包含以「心心相連」、「聲聲悅耳」、「精神奕奕」、「筆筆生花」與「熠熠生輝」等形容詞推廣iPhone 12、AirPods Pro、Apple Watch series 6、iPad Air與新款Mac系列機種。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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