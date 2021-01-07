8K電視提高認證要求 必須加入更廣泛影片解碼與多聲道環繞音效

在CES 2021開展前，8K協會 (8K Association,8KA)將提高現有8K電視產品認證要求，除了在現有8K解析度、顯示亮度、色彩與連接功能規範，將進一步要求符合認證的8K電視產品必須同時支援更廣泛影片解碼技術，以及多聲道環繞音效技術相容，讓消費者能有真正8K影音內容沉浸體驗感受。

而不意外地，身為8K協會成員之一的三星，預計在CES 2021推出的新款8K電視機種，將率先符合新版8K電視產品認證。

除了三星，包含友達光電、Panasonic、TCL、華星光電、騰訊、Xperi、聯發科、京東方、長虹、Intel等業者均為8K協會主要成員，預期接下來也會有更多品牌電視同樣取得新版8K電視產品認證，進而推動更廣泛的8K電視產品使用生態。

不過，目前市場主要應用都還是以4K解析度規格應用居多，接下來是否會隨著5G網路技術發展而讓8K解析度內容增加，進而推動8K電視等硬體普及，或許還要一些時間觀望。

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