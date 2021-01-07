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Uber EATS攜手全聯 在雙北地區提供生鮮商品外送服務

聯合新聞網 / 楊又肇

Uber EATS去年宣布加入全台近140家萊爾富便利商店合作後，今日 (1/6)再次宣布與全台全聯福利中心合作外送服務。

此項合作將從1月8日展開，並且先針對台北市、新北市地區的50家全聯福利中心提供外送服務，讓消費者能透過Uber EATS App選購2000項有機、產銷履歷生鮮農產品、烘焙輕食、冷藏冷凍即食品、保健食品，以及生活用品等精選商品。

依照Uber EATS說明，目前在服務平台上非餐飲類訂單累積成長超過9倍，其中生鮮雜貨外送需求持續增加，同時也吸引許多餐飲外送使用者透過Uber Eats服務訂購生鮮商品，例如在週間選擇較快的餐飲外送服務，而週末則會安排在家調理餐點。

此外，透過Uber EATS服務即時補充食材的情況也越來越多，其中又以有機蔬果、通過安全認證肉品吸引較多人選購。

雖然全聯福利中心在台佈點相當密集，但結合Uber EATS服務將可補齊更多臨時採購生鮮商品需求，甚至能減少消費者必須外出採購的麻煩。

而藉由API資源串接，Uber EATS表示將能與全聯福利中心使用的行動智能揀貨PDA系統連動，讓Uber EATS服務上所顯示商品庫存更為即時，藉此確保消費者能知曉預計購買商品是否仍有庫存，同時也能讓商場工作人員立即接單揀貨，並且透過快速派單讓距離最近的Uber EATS服務外送人員取貨，進而將訂購商品送達消費者手上。

透過與Uber EATS服務合作，全聯福利中心預期將能增加更多生鮮商品銷售，同時也能讓消費者更方便透過Uber EATS服務訂購合適生鮮商品。

為歡慶全聯福利中心正式上線，從1月8日至3月31日，消費者透過Uber EATS服務點購全聯福利中心商品，滿299元即可享一次性折抵100元優惠，並且可跟優饗方案或雙享方案疊加使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

生鮮 uber eats 全聯

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