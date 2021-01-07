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華碩再推低於1公斤的輕薄筆電 電池續航力長達17小時

聯合新聞網 / 楊又肇

相較企業應用的商務筆電ExpertBook B9400CE，華碩此次推出的ZenBook 14 Ultralight (UX435EGL)輕薄筆電，主要鎖定消費市場使用需求，同樣以鎂合金材質打造機身，讓全機重量控制在995公克，最高可搭載Intel第11代Core i7處理器，並且配置NVIDIA GeForce MX450獨立顯示卡。

而在外觀設計部分，ZenBook 14 Ultralight也搭載與ExpertBook相同的ErgoLift轉軸設計，當上蓋掀起時，就會讓筆電後方抬升一定角度，讓使用者能以更舒適角度使用筆電。

至於介面設計部分，ZenBook 14 Ultralight也採用窄邊框、顯示佔比達92%，符合100% sRGB廣色域顯示效果的螢幕，並且通過德國萊因(TÜV

Rheinland)護眼認證，更搭配人工智慧降噪、華碩Wi-Fi Master連接技術，以及智慧效能技術，電池部分則最高可對應17小時左右電池續航力。

鍵盤部分則採用完整尺寸按鍵設計，搭配NumberPad虛擬數字觸控板，另外也提供HDMI輸出、USB-A、micro SD記憶卡插槽，以及兩組USB-C、Thunderbolt 4相同連接埠，最高支援外接兩組4K UHD解析度螢幕。

ZenBook 14 Ultralight將從即日起率先開放台灣市場銷售，建議售價為新台幣5萬4900元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

德國 華碩 筆電

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