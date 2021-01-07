聽新聞
test
0:00 / 0:00
華碩再推低於1公斤的輕薄筆電 電池續航力長達17小時
相較企業應用的商務筆電ExpertBook B9400CE，華碩此次推出的ZenBook 14 Ultralight (UX435EGL)輕薄筆電，主要鎖定消費市場使用需求，同樣以鎂合金材質打造機身，讓全機重量控制在995公克，最高可搭載Intel第11代Core i7處理器，並且配置NVIDIA GeForce MX450獨立顯示卡。
而在外觀設計部分，ZenBook 14 Ultralight也搭載與ExpertBook相同的ErgoLift轉軸設計，當上蓋掀起時，就會讓筆電後方抬升一定角度，讓使用者能以更舒適角度使用筆電。
至於介面設計部分，ZenBook 14 Ultralight也採用窄邊框、顯示佔比達92%，符合100% sRGB廣色域顯示效果的螢幕，並且通過德國萊因(TÜV
Rheinland)護眼認證，更搭配人工智慧降噪、華碩Wi-Fi Master連接技術，以及智慧效能技術，電池部分則最高可對應17小時左右電池續航力。
鍵盤部分則採用完整尺寸按鍵設計，搭配NumberPad虛擬數字觸控板，另外也提供HDMI輸出、USB-A、micro SD記憶卡插槽，以及兩組USB-C、Thunderbolt 4相同連接埠，最高支援外接兩組4K UHD解析度螢幕。
ZenBook 14 Ultralight將從即日起率先開放台灣市場銷售，建議售價為新台幣5萬4900元。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言