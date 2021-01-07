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台灣健身科技旺德賽斯 打造多點偵測動作健身系統

聯合新聞網 / 楊又肇

位於台灣台中市的健身科技公司旺德賽斯 (Wondercise)宣布，將在CES 2021期間宣布將推出全球首款多點、多功能的即時動作比對健身系統Wondercise Tracker，同時也將推出可支援第三方健身手環、手錶使用的Wondercise課程訂閱服務。

依照旺德賽斯說明，Wondercise Tracker健身系統採用旗下Live Motion Matching技術，搭配腕帶及腳帶上的感應元件，即可追蹤更精準的肢體動作，藉此解決傳統智慧手環、手錶難以正確識別深蹲及弓箭步動作區別，或是正確分辨左、右腿動作的問題。

而Wondercise Tracker本身採藍牙5.0連接使用，可與市面上由Apple、Garmin等第三方業者提供的智慧手環、手錶，或是旺德賽斯預計於2021年第二季發表的Wondercise第二代手環搭配使用，透過三點測量精準紀錄使用者運動細節，本身則可對應長達7天電池續航表現，並且以無線充電方式補充電力，預計在今年內上市。

至於實際量測數據，則可對應上、下半身的慣性感測元件紀錄心率與卡路里燃燒程度，並且可讓紀錄數據在行動裝置與智慧電視間使用，搭配線上直播內容或預錄影片，即可即時比對個人操作動作是否正確，分別可對應各類有氧動作、重力訓練等運動項目。

在Wondercise提供訂閱課程服務中，則提供包含彈力帶伸展訓練、嘻哈舞蹈、壺鈴特訓、太極拳、瑜珈等超過300種運動課程，並且由諸如四屆MMA冠軍 Luis 'Baboon' Palomino、健身網紅Adam Frater等專家帶領各項運動操作，讓使用者在家也能進行身體訓練。

除了Wondercise手環產品之外，包含蘋果及Garmin打造智慧手錶也能搭配Wondercise訂閱課程使用，而課程將以每月新台幣170元或每年新台幣1190元價格訂閱使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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