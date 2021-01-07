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三星針對消費市場 將推出尺寸更小的Micro LED模組化電視

聯合新聞網 / 楊又肇

去年底宣布推出第一款面向消費市場推出的Micro LED電視消息後，三星在此次CES 2021開展前的First Look活動中，更進一步介紹這款電視產品。

除了先前提到的110吋，三星也計畫推出99吋與88吋版本，並且預計在今年底內推出更小尺寸版本，藉此讓Micro LED電視能在消費市場普及應用。

如同過往針對商用市場提供使用模式，此次三星針對消費市場推出的Micro LED電視，同樣能以模組化拼接成不同顯示畫面形式，例如一般橫向16:9顯示比例，或是直向21:9顯示比例，甚至採用1:1顯示比例拼接而成。

而單塊Micro LED顯示模組採用高達99%顯示佔比形式打造，並且以每組可獨立控光、總計達2400萬組的LED構成，在拼接之後對應更大顯示面積，同時維持清晰、細膩色彩呈現效果，另外也能對應四分割形式的4Vue顯示模式，或是同時連接多款內容輸入裝置。

聲音部分，則可透過Majestic Sound System音場技術，透過螢幕本身對應5.1聲道輸出表現，同時支援聲音跟隨影像物件呈現真實音場的Object Tracking Sound Pro技術。

依照三星說明，目前Micro LED面板約可對應10年使用壽命，同時也因為可模組化設計，相較傳統電視顯示面板更容易透過拼接方式組成大尺寸螢幕，更不像OLED面板會有長時間烙印問題，加上跟傳統LED面板一樣有更快顯示反應時間，因此認為更適合用來製作更大尺寸電視產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

LED 電視 三星

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