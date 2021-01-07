三星更新定位旗艦的Neo QLED電視 讓畫面色彩詮釋更細膩

在此次First Look活動中，三星除了宣布更新旗下QLED電視產品，更宣布推出全新定位更高階的Neo QLED電視產品，分別推出8K規格的QN900A，以及4K規格的QN90A。

在新推出的Neo QLED電視產品中，三星採用Quantum Mini LED設計，搭配Quantum Matrix技術與Neo Quantum影像處理器，藉此驅動眾多比傳統LED小約1/40的Quantum Mini LED，進而呈現更細膩畫質與色彩變化，同時也能發揮更高的控光效果，透過12位元、4096階顯色模式，讓螢幕顯示暗部更暗，或是讓光亮處更亮。

三星強調新款Neo QLED電視將能對應更精準的HDR顯色效果，並且透過多達16種類神經網路運算模式，透過人工智慧分析、訓練，讓既有4K影像內容可透過升頻方式對應8K解析度呈現，藉此解決8K內容普遍仍不足的情況。

而在機身設計方面，Neo QLED電視產品也採用極窄邊框設計，並且透過輕薄集線盒解決過往電視連接線紛亂情況。至於聲音輸出表現部分，則是透過物件追蹤技術呈現更真實音場表現，同時也能藉由SpaceFit Sound技術讓電視能針對所處環境修正最佳聲音輸出表現。

Neo QLED電視將會成為三星新款旗艦電視產品定位，不僅提供更真實影像與聲音表現，更可藉由強化版環境模式讓電視在一般待機時候「融入」居家環境，或是配合內建功能提供更便利使用體驗。

此外，三星也宣布推出全新2021年款Lifestyle TV系列，包含The Frame、The Serif、The Sero、The Terrace，以及The Premiere系列產品都會更新，其中在新款The Frame系列將會加入更輕薄、更具客製化設計特色，並且能對應橫向與直向使用模式，更方便使用者將電視當作家裡畫框擺設使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》